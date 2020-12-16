Четыре вкуса

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Закуска-рулет из лаваша с копчёной курицей и корейской морковью на новый год

Фото к рецепту: Закуска - рулет из лаваша с копчёной курицей и корейской морковью на новый год

Ингредиенты

  • 250 гр. копчёной курицы
  • пучок зелени
  • 200 гр. корейской моркови
  • 1 лист лаваша
  • 1 мягкий плавленный сырок
  • майонез

Пошаговый рецепт приготовления

Пошаговое приготовление:

Курицу нарезаем кубиками.

Зелень мелко нарезаем.

Корейскую морковь немного измельчаем.

Лист лаваша намазываем плавленным сыром.

Сверху выкладываем курицу, зелень, морковь.

Сверху покрываем сеточкой майонеза.

Сворачиваем в плотный рулет.

Нарезаем на порционные кусочки.

Подробнее смотрите в видео рецепте

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