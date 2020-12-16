Закуска-рулет из лаваша с копчёной курицей и корейской морковью на новый год

Ингредиенты
- 250 гр. копчёной курицы
- пучок зелени
- 200 гр. корейской моркови
- 1 лист лаваша
- 1 мягкий плавленный сырок
- майонез
Пошаговый рецепт приготовления
Пошаговое приготовление:
Курицу нарезаем кубиками.
Зелень мелко нарезаем.
Корейскую морковь немного измельчаем.
Лист лаваша намазываем плавленным сыром.
Сверху выкладываем курицу, зелень, морковь.
Сверху покрываем сеточкой майонеза.
Сворачиваем в плотный рулет.
Нарезаем на порционные кусочки.
Подробнее смотрите в видео рецепте
Свежие комментарии