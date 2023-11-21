Готовим вкусные голубцы в беконе

свежая капуста – 1-1,2 кг

фарш – 500-600 г

копченый бекон – 200-300 г

копченая грудинка – 150-200 г

пшеничные сухари – 120-150 г

помидоры – 200-300 г

вода – 150-200 мл

красное вино (сухое) – 150-200 мл

лук 70-80 + 50-100 г

морковь – 50-100 г

горчица – 1 ст.л.

мускатный орех – 1 ч.л.

тмин – 1 ч.л.

растительное масло – 2-4 ст.л.

лавровый лист

перец горошком

соль

черный перец

дополнительно (по желанию):

мука – 1 ст.л.

сметана

Подготовить капусту:

• из кочана вырезать кочерыжку

• в кастрюле подходящего размера довести воду до кипения – добавить соль по вкусу

• опустить в кипящую воду подготовленный кочан – варить 2-3 минуты постоянно переворачивая

• достать кочан из кипятка – отделить первый (возможно и второй/третий) слой листьев – отделенные листья выкладывать в холодную воду

• кочан снова опустить в кипяток, снова проварить и снять следующий слой листьев – повторять процедуру до тех пор, пока все листья, подходящие для формирования голубцов, не окажутся в холодной воде

• остаток кочана не выбрасывать

Приготовить начинку:

• лук нарезать мелким кубиком

• с грудинки срезать кожу с небольшой прослойкой сала – остальную часть грудинки нарезать мелким кубиком

• в фарш добавить нарезанные лук и грудинку, а также сухари, мускатный орех, соль/перец и воду – перемешать

Сформировать голубцы:

• вырезать толстую и грубую часть капустного листа

• выложить на капустный лист начинку (примерно 1 ст.л.)

• завернуть начинку в капустный лист

Подготовить форму для запекания: сбрызнуть ее растительным маслом

Сформированные голубцы обернуть беконом и выложить в подготовленную форму

Запекать голубцы в духовке 20-30 минут при температуре 200-220 градусов

Приготовить соус:

• в сковородку налить 1-2 ст.л. растительного масла

• нарезать остатки копченой грудинки и добавить в сковородку – обжарить

• нарезать лук и морковь, добавить в сковородку и обжарить

• нарезать остатки капусты, добавить в сковородку и обжарить

• нарезать помидоры, добавить в сковородку

• добавить в сковородку тмин – перемешать

• обжаривать овощи 5-10 минут

• добавить в сковородку вино – тушить до выпаривания вина

• добавить в сковородку горчицу, лавровый лист, перец и капустный бульон – перемешать

• довести соус до кипения и тушить 10-15 минут

• готовый соус при необходимости досолить и процедить

Достать голубцы из духовки

Залить голубцы соусом и отправить обратно в духовку на 30-40 минут при температуре 180-200 градусов

Готовые голубцы достать из духовки и подавать с подливкой, сметаной и зеленым луком

По желанию можно приготовить соус для голубцов:

• смешать 200 мл подливки и 1 ст.л. муки

• довести подливку с мукой до кипения и загустения