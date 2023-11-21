Готовим вкусные голубцы в беконе

Ингредиенты
свежая капуста – 1-1,2 кг
фарш – 500-600 г
копченый бекон – 200-300 г
копченая грудинка – 150-200 г
пшеничные сухари – 120-150 г
помидоры – 200-300 г
вода – 150-200 мл
красное вино (сухое) – 150-200 мл
лук 70-80 + 50-100 г
морковь – 50-100 г
горчица – 1 ст.л.
мускатный орех – 1 ч.л.
тмин – 1 ч.л.
растительное масло – 2-4 ст.л.
лавровый лист
перец горошком
соль
черный перец
дополнительно (по желанию):
мука – 1 ст.л.
сметана
Рецепт приготовления
Подготовить капусту:
• из кочана вырезать кочерыжку
• в кастрюле подходящего размера довести воду до кипения – добавить соль по вкусу
• опустить в кипящую воду подготовленный кочан – варить 2-3 минуты постоянно переворачивая
• достать кочан из кипятка – отделить первый (возможно и второй/третий) слой листьев – отделенные листья выкладывать в холодную воду
• кочан снова опустить в кипяток, снова проварить и снять следующий слой листьев – повторять процедуру до тех пор, пока все листья, подходящие для формирования голубцов, не окажутся в холодной воде
• остаток кочана не выбрасывать
Приготовить начинку:
• лук нарезать мелким кубиком
• с грудинки срезать кожу с небольшой прослойкой сала – остальную часть грудинки нарезать мелким кубиком
• в фарш добавить нарезанные лук и грудинку, а также сухари, мускатный орех, соль/перец и воду – перемешать
Сформировать голубцы:
• вырезать толстую и грубую часть капустного листа
• выложить на капустный лист начинку (примерно 1 ст.л.)
• завернуть начинку в капустный лист
Подготовить форму для запекания: сбрызнуть ее растительным маслом
Сформированные голубцы обернуть беконом и выложить в подготовленную форму
Запекать голубцы в духовке 20-30 минут при температуре 200-220 градусов
Приготовить соус:
• в сковородку налить 1-2 ст.л. растительного масла
• нарезать остатки копченой грудинки и добавить в сковородку – обжарить
• нарезать лук и морковь, добавить в сковородку и обжарить
• нарезать остатки капусты, добавить в сковородку и обжарить
• нарезать помидоры, добавить в сковородку
• добавить в сковородку тмин – перемешать
• обжаривать овощи 5-10 минут
• добавить в сковородку вино – тушить до выпаривания вина
• добавить в сковородку горчицу, лавровый лист, перец и капустный бульон – перемешать
• довести соус до кипения и тушить 10-15 минут
• готовый соус при необходимости досолить и процедить
Достать голубцы из духовки
Залить голубцы соусом и отправить обратно в духовку на 30-40 минут при температуре 180-200 градусов
Готовые голубцы достать из духовки и подавать с подливкой, сметаной и зеленым луком
По желанию можно приготовить соус для голубцов:
• смешать 200 мл подливки и 1 ст.л. муки
• довести подливку с мукой до кипения и загустения
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