Вкусные свиные ребра в квасе

ребро свиное - 1 кг

квас темный - 1 л

чеснок - 3 зубчика.

хмели - сунели - 1 ч.л.

орегано - 1 ч.л.

соль - 1 ч.л.

соус:

квас - 300 - 400 мл

мед - 1 ст.л.

масло сливочное - 50 г

мука - 2 ст.л.

сухари для присыпки

Ребра мою, удаляю пленку, нарезаю на сегменты.

Мясо солю, добавляю измельченный чеснок, добавляю хмели-сунели, перемешиваю.

На растительном масле обжариваю до румяной корочки на сковороде.

Перекладываю ребра в форму для запекания, присыпаю орегано, вливаю квас, ставлю в духовку на 1.5 часа, температура духовки 180С.

Готовлю соус: чтобы соус был густым смешиваю сливочное масло и муку, перетираю в крошку.

Квас, который остался после запекания, сливаю в сотейник и выпариваю его около 15 минут, добавляю мед, перемешиваю, добавляю по частям крошку с масла и муки и постоянно помешиваю, чтобы не было комочков, даю прокипеть на медленном огне 1 минуту.

На блюдо кладу ребра, поливаю их соусом и посыпаю крупной крошкой из батона (заранее сделала, нарезала батон и подсушила).