Вкусные свиные ребра в квасе

Ингредиенты
ребро свиное - 1 кг
квас темный - 1 л
чеснок - 3 зубчика.
хмели - сунели - 1 ч.л.
орегано - 1 ч.л.
соль - 1 ч.л.
соус:
квас - 300 - 400 мл
мед - 1 ст.л.
масло сливочное - 50 г
мука - 2 ст.л.
сухари для присыпки
Рецепт приготовления
Ребра мою, удаляю пленку, нарезаю на сегменты.
Мясо солю, добавляю измельченный чеснок, добавляю хмели-сунели, перемешиваю.
На растительном масле обжариваю до румяной корочки на сковороде.
Перекладываю ребра в форму для запекания, присыпаю орегано, вливаю квас, ставлю в духовку на 1.5 часа, температура духовки 180С.
Готовлю соус: чтобы соус был густым смешиваю сливочное масло и муку, перетираю в крошку.
Квас, который остался после запекания, сливаю в сотейник и выпариваю его около 15 минут, добавляю мед, перемешиваю, добавляю по частям крошку с масла и муки и постоянно помешиваю, чтобы не было комочков, даю прокипеть на медленном огне 1 минуту.
На блюдо кладу ребра, поливаю их соусом и посыпаю крупной крошкой из батона (заранее сделала, нарезала батон и подсушила).
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