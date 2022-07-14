Рулетики из кабачков с овощами и сыром

Ингредиенты
кабачок 1 шт.
баклажаны 2 шт.
помидоры 2 шт.
репчатый лук 1 шт.
чеснок 2 зуб.
растительное масло 4 ст.л.
твердый сыр 50 гр.
смесь перцев
хмели-сунели
кориандр
кинза
базилик
соль
Рецепт приготовления
Нарезаем один молодой кабачок тонкими слайсами размером восемнадцать-двадцать сантиметров, которых получается двеннадцать, затем поливаем их небольшим количеством растительного масла и посыпаем по вкусу солью со смесью из молотых перцев.
Выкладываем нарезанные кабачковые слайсы на застеленный пергаментом противень и чтобы они стали мягкими и гибкими ставим противень в разогретую до двухсот градусов духовку на семь-десять минут.
Выливаем в поставленную на плиту сковороду две столовые ложки растительного масла, после чего выкладываем в нее одну предварительно мелко нарезанную головку репчатого лука и обжариваем на большом огне плиты.
Нарезаем два небольших баклажана кольцами толщиной один сантиметр, которые затем выкладываем в сковороду с репчатым луком и обжариваем на большом огне плиты до золотистости с двух сторон.
Нарезаем небольшими кусочками два средних помидора и выкладываем в общую сковороду, после чего добавляем в нее по вкусу соль, кориандр, хмели-сунели, смесь из молотых перцев и продолжаем готовить овощи на среднем огне плиты.
По истечении времени достаем противень с запеченными кабачковыми слайсами из духовки и остужаем.
Выкладываем приготовленные овощи из сковороды в глубокую миску, затем добавляем в нее по вкусу базилик с кинзой и измельчаем все ингредиенты погруженным блендером до однородной овощной смеси.
Выкладываем в миску с остывшей и загустевшей овощной смесью предварительно натертые на мелкой терке пятьдесят граммов сыра твердого сорта, после чего хорошо перемешиваем все ингредиенты и начинка для рулетиков готова.
Выкладываем по одной столовой ложке приготовленной начинки из овощей с сыром на остывшие кабачковые слайсы и сворачиваем их в плотные рулетики, которые затем выкладываем на тарелку и смазываем по вкусу майонезом, после чего посыпаем рулетики мелко нарезанной по вкусу зеленью и подаем к столу.
Кушать подано!
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