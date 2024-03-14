Готовим ризотто с курицей и грибами

Для начала мелко нарезаем лук, а затем шампиньоны. Сначала отправляем на сковороду с подсолнечным и сливочным маслом лук, а затем через пару минут грибы. Ещё немного сливочного масла, не жалейте, его будет много. 3-5 минут обжариваем и добавляем рис. 2 -3 минуты прогреваем рис, он становится слегка прозрачным и отправляем в сковороду белое вино, не беспокойтесь, весь алкоголь выпарится.

И постоянно помешиваем, чтобы не дай бог ничего не пригорело. Далее алгоритм очень простой, как только жидкость выпаривается и на сковороде становится слишком сухо скажем так - добавляете бульон, снова выпарилось - снова бульон и так до готовности риса альденте. Это очень важно, не переварите иначе все превратится в кашу). Когда все почти готово снова добавляем сливочное масло, примерно грамм 45 и вмешиваем.

После того как масло растворилось, в дело идет пармезан натертый на мелкой терке, специально для твердых сыров. И основное блюдо готово, далее для подачи и сытности добавим грудку.

На сильном огне, посолив и поперчив обжариваем.

Кушать подано!