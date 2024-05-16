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Четыре вкуса

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Вкусное ассорти из овощей на зиму

Фото к рецепту: Овощное ассорти на зиму

Ингредиенты

вода - 2 литра

сахар - 1 ст. (200 гр)

соль - 3 ст.л. без горки

уксус 9% - 250 мл.

помидоры

огурцы

перец болгарский

перец черный горошком

душистый перец

чеснок

укроп зонтик

листья хрена

Рецепт приготовления

Огурцы помыть и оставить в холодной воде минимум на три часа.

Помидоры перебрать оставив крепкие, здоровые плоды, помыть.

Перец очистить от семян, помыть.

Вымыть хрен и укроп, очистить чеснок.

На дно вымытых и простерилизованных банок уложить хрен и укроп.

Всыпать в каждую банку по 5-6 горошин черного перца и по 3 душистого.

Положить зубки чеснока не разрезая.

Количество чеснока определяется только Вами, хоть всю головку, т.к. чеснок будет тоже с аппетитом съедаться.

Затем укладываем перец, перчину разделить на 4 части.

Поверх перца укладываем помидоры, плотненько, но в то же время стараемся не помять.

Последними кладем огурцы.

Вскипятить всю норму воды и залить в банки.

Накрыть крышками,одеялком и дать прогреться 15 минут.

Слить воду, еще раз закипятить и снова залить на 15 минут.

Сливаем воду, ставим на огонь, добавляем: соль, сахар , мешать до растворения, как только закипит добавить уксус, хорошо перемешать и сразу же залить горячим маринадом овощи.

Закатать, перевернуть и накрыть до полного остывания.

Кушать подано!

Фото рецепта

Овощное ассорти на зиму: шаг 1
Овощное ассорти на зиму: шаг 2
Овощное ассорти на зиму: шаг 3
Овощное ассорти на зиму: шаг 4
Овощное ассорти на зиму: шаг 5
Овощное ассорти на зиму: шаг 6
Овощное ассорти на зиму: шаг 7
Овощное ассорти на зиму: шаг 8
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