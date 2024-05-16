Вкусное ассорти из овощей на зиму

Огурцы помыть и оставить в холодной воде минимум на три часа.

Помидоры перебрать оставив крепкие, здоровые плоды, помыть.

Перец очистить от семян, помыть.

Вымыть хрен и укроп, очистить чеснок.

На дно вымытых и простерилизованных банок уложить хрен и укроп.

Всыпать в каждую банку по 5-6 горошин черного перца и по 3 душистого.

Положить зубки чеснока не разрезая.

Количество чеснока определяется только Вами, хоть всю головку, т.к. чеснок будет тоже с аппетитом съедаться.

Затем укладываем перец, перчину разделить на 4 части.

Поверх перца укладываем помидоры, плотненько, но в то же время стараемся не помять.

Последними кладем огурцы.

Вскипятить всю норму воды и залить в банки.

Накрыть крышками,одеялком и дать прогреться 15 минут.

Слить воду, еще раз закипятить и снова залить на 15 минут.

Сливаем воду, ставим на огонь, добавляем: соль, сахар , мешать до растворения, как только закипит добавить уксус, хорошо перемешать и сразу же залить горячим маринадом овощи.

Закатать, перевернуть и накрыть до полного остывания.

Кушать подано!