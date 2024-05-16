Вкусное ассорти из овощей на зиму

Ингредиенты
вода - 2 литра
сахар - 1 ст. (200 гр)
соль - 3 ст.л. без горки
уксус 9% - 250 мл.
помидоры
огурцы
перец болгарский
перец черный горошком
душистый перец
чеснок
укроп зонтик
листья хрена
Рецепт приготовления
Огурцы помыть и оставить в холодной воде минимум на три часа.
Помидоры перебрать оставив крепкие, здоровые плоды, помыть.
Перец очистить от семян, помыть.
Вымыть хрен и укроп, очистить чеснок.
На дно вымытых и простерилизованных банок уложить хрен и укроп.
Всыпать в каждую банку по 5-6 горошин черного перца и по 3 душистого.
Положить зубки чеснока не разрезая.
Количество чеснока определяется только Вами, хоть всю головку, т.к. чеснок будет тоже с аппетитом съедаться.
Затем укладываем перец, перчину разделить на 4 части.
Поверх перца укладываем помидоры, плотненько, но в то же время стараемся не помять.
Последними кладем огурцы.
Вскипятить всю норму воды и залить в банки.
Накрыть крышками,одеялком и дать прогреться 15 минут.
Слить воду, еще раз закипятить и снова залить на 15 минут.
Сливаем воду, ставим на огонь, добавляем: соль, сахар , мешать до растворения, как только закипит добавить уксус, хорошо перемешать и сразу же залить горячим маринадом овощи.
Закатать, перевернуть и накрыть до полного остывания.
Кушать подано!
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