Рецепт свинины с чесноком и медом

Ингредиенты
- свиная отбивная - 700 г
- чесночный порошок - 1 ст.л.
- паприка сладкая - 1 ст.л.
- чеснок - 2 зубчика.
- соевый соус - 2 ст.л.
- терияки - 1 ст.л.
- мед - 1 ст.л.
- вино белое - 2 ст.л.
- масло сливочное - 30 г
- масло растительное - 30 мл
- петрушка - 3 веточки.
- соль
Рецепт приготовления
Мясо нарезаю на порционные куски, а затем на квадраты, солю по вкусу, добавляю чесночный порошок, паприку, перемешиваю и оставляю на 15- 20 минут.
Обжариваю на растительном масле со всех сторон до румяной корочки, мясо перекладываю в тарелку.
В сковороду, где обжаривала мясо добавляю сливочное масло, измельченный чеснок, добавляю соевый соус, терияки, мед, вино, перемешиваю, выкладываю сюда кусочки обжаренной свинины и жарю это все около 4 минут на среднем огне, помешивая.
Готовое мясо выкладываю на тарелку, поливаю оставшимся соусом и посыпаю измельченной петрушкой.
Свежие комментарии