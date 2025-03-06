Рецепт свинины с чесноком и медом

Мясо нарезаю на порционные куски, а затем на квадраты, солю по вкусу, добавляю чесночный порошок, паприку, перемешиваю и оставляю на 15- 20 минут.

Обжариваю на растительном масле со всех сторон до румяной корочки, мясо перекладываю в тарелку.

В сковороду, где обжаривала мясо добавляю сливочное масло, измельченный чеснок, добавляю соевый соус, терияки, мед, вино, перемешиваю, выкладываю сюда кусочки обжаренной свинины и жарю это все около 4 минут на среднем огне, помешивая.

Готовое мясо выкладываю на тарелку, поливаю оставшимся соусом и посыпаю измельченной петрушкой.