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Четыре вкуса

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Рецепт свинины с чесноком и медом

Фото к рецепту: Свинина с медом и чесноком

Ингредиенты

  • свиная отбивная - 700 г
  • чесночный порошок - 1 ст.л.
  • паприка сладкая - 1 ст.л.
  • чеснок - 2 зубчика.
  • соевый соус - 2 ст.л.
  • терияки - 1 ст.л.
  • мед - 1 ст.л.
  • вино белое - 2 ст.л.
  • масло сливочное - 30 г
  • масло растительное - 30 мл
  • петрушка - 3 веточки.
  • соль

Рецепт приготовления

Мясо нарезаю на порционные куски, а затем на квадраты, солю по вкусу, добавляю чесночный порошок, паприку, перемешиваю и оставляю на 15- 20 минут.

Обжариваю на растительном масле со всех сторон до румяной корочки, мясо перекладываю в тарелку.

В сковороду, где обжаривала мясо добавляю сливочное масло, измельченный чеснок, добавляю соевый соус, терияки, мед, вино, перемешиваю, выкладываю сюда кусочки обжаренной свинины и жарю это все около 4 минут на среднем огне, помешивая.

Готовое мясо выкладываю на тарелку, поливаю оставшимся соусом и посыпаю измельченной петрушкой.

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