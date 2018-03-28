Четыре вкуса

307 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Молочное желе с клюквой

Молочное желе с клюквой

Хочу предложить приготовить изысканный десерт – желе клюквенно-молочное. Помимо того, что оно имеет нежный вкус, желе очень красиво смотрится при подаче и украсит любой праздничный стол. Особенно любят такие блюда дети.

Формируем десерт правильно

Чередуя слои желе, заливайте следующий слой лишь тогда, когда нижний уже схватится, но ещё окончательно не затвердеет, иначе слои могут не склеиться, а при вынимании из формочек десерт может развалиться на отдельные части.

Угостите своих близких таким желе. Равнодушных точно не будет!

Ингредиенты

Молочное желе с клюквой: Ингредиенты

для клюквенного желе

  • Клюква свежая - 200 г
  • Сахар-песок - 0,5 ст.
  • Желатин - 2 ст. л.
  • Вода - 390 г

для молочного желе

  • Молоко - 2 ст.
  • Сахар-песок - 0,5 ст.
  • Желатин - 3 ч.л.
  • Вода - 40 мл
  • Сахар ванильный - 1 ч.л.

Как приготовить молочное желе с клюквой

  1. Молочное желе с клюквой: Залить желатин водой

    2 столовые ложки желатина залить 145 мл холодной кипячёной воды. Этот желатин будет использоваться для получения клюквенного желе.

    Аналогично, но в отдельной посуде, залить 3 чайные ложки желатина 40 мл воды. Этот желатин предназначен для получения молочного желе.

    Оставить желатин для набухания на 30 минут.

  2. Молочное желе с клюквой: Отжать клюквенный сок

    Сначала приготовить клюквенное желе.

    Клюкву перебрать, тщательно промыть, обсушить, раздавить деревянным пестиком, выложить на влажную марлю, отжать сок и поставить его на холод.

  3. Молочное желе с клюквой: Жмых залить водой

    Выжимки (мезгу) залить 250 мл воды. Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения.

  4. Молочное желе с клюквой: Добавить сахар

    Отвар процедить, добавить сахар, хорошо размешать его, снова довести до кипения, ввести предназначенный для этого желе желатин.

  5. Молочное желе с клюквой: Добавить желатин

    Размешать, чтобы желатин полностью растворился.

  6. Молочное желе с клюквой: Добавить сок

    Снять кастрюлю с огня, добавить клюквенный сок и размешать.

  7. Молочное желе с клюквой: Процедить

    Желейную смесь снова процедить через два слоя влажной марли.

  8. Молочное желе с клюквой: Разлить в формочки

    Разлить клюквенное желе в формочки слоем 1 см и поставить на холод.

  9. Молочное желе с клюквой: Кипятить молоко с сахаром

    Для приготовления молочного желе вскипятить молоко, при помешивании растворить в нём сахар и ванильный сахар.

  10. Молочное желе с клюквой: Добавить желатин

    Добавить набухший желатин.

  11. Молочное желе с клюквой: Перемешать и остудить

    Все хорошо размешать, дать закипеть и снять с огня. Желе остудить до 18–20°С.

  12. Молочное желе с клюквой: Залить слой молочного желе

    Разлить молочную массу в формочки со слегка застывшим клюквенным желе слоем 1 см и снова поставить для застывания в холодное место.

  13. Молочное желе с клюквой: Добавить слой клюквенного желе

    Когда молочное желе почти застынет, разлить в формочки оставшееся клюквенное желе и поставить для застывания в холодильник.

  14. Молочное желе с клюквой готово

    Для того чтобы вынуть застывшее слоёное желе из формочек, необходимо опустить их на 2–3 секунды в горячую воду, не допуская попадания жидкости на желе, вытереть стенки и дно формочек, встряхнуть и, перевернув их, осторожно выложить желе на десертные тарелочки.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
Обсудить

Картина дня

наверх