Хочу предложить приготовить изысканный десерт – желе клюквенно-молочное. Помимо того, что оно имеет нежный вкус, желе очень красиво смотрится при подаче и украсит любой праздничный стол. Особенно любят такие блюда дети.
Формируем десерт правильно
Чередуя слои желе, заливайте следующий слой лишь тогда, когда нижний уже схватится, но ещё окончательно не затвердеет, иначе слои могут не склеиться, а при вынимании из формочек десерт может развалиться на отдельные части.
Угостите своих близких таким желе. Равнодушных точно не будет!
Ингредиенты
для клюквенного желе
- Клюква свежая - 200 г
- Сахар-песок - 0,5 ст.
- Желатин - 2 ст. л.
- Вода - 390 г
для молочного желе
- Молоко - 2 ст.
- Сахар-песок - 0,5 ст.
- Желатин - 3 ч.л.
- Вода - 40 мл
- Сахар ванильный - 1 ч.л.
Как приготовить молочное желе с клюквой
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2 столовые ложки желатина залить 145 мл холодной кипячёной воды. Этот желатин будет использоваться для получения клюквенного желе.
Аналогично, но в отдельной посуде, залить 3 чайные ложки желатина 40 мл воды. Этот желатин предназначен для получения молочного желе.
Оставить желатин для набухания на 30 минут.
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Сначала приготовить клюквенное желе.
Клюкву перебрать, тщательно промыть, обсушить, раздавить деревянным пестиком, выложить на влажную марлю, отжать сок и поставить его на холод.
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Выжимки (мезгу) залить 250 мл воды. Кастрюлю поставить на огонь и довести до кипения.
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Отвар процедить, добавить сахар, хорошо размешать его, снова довести до кипения, ввести предназначенный для этого желе желатин.
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Размешать, чтобы желатин полностью растворился.
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Снять кастрюлю с огня, добавить клюквенный сок и размешать.
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Желейную смесь снова процедить через два слоя влажной марли.
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Разлить клюквенное желе в формочки слоем 1 см и поставить на холод.
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Для приготовления молочного желе вскипятить молоко, при помешивании растворить в нём сахар и ванильный сахар.
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Добавить набухший желатин.
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Все хорошо размешать, дать закипеть и снять с огня. Желе остудить до 18–20°С.
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Разлить молочную массу в формочки со слегка застывшим клюквенным желе слоем 1 см и снова поставить для застывания в холодное место.
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Когда молочное желе почти застынет, разлить в формочки оставшееся клюквенное желе и поставить для застывания в холодильник.
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Для того чтобы вынуть застывшее слоёное желе из формочек, необходимо опустить их на 2–3 секунды в горячую воду, не допуская попадания жидкости на желе, вытереть стенки и дно формочек, встряхнуть и, перевернув их, осторожно выложить желе на десертные тарелочки.
Приятного аппетита!
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