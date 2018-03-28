Молочное желе с клюквой

Хочу предложить приготовить изысканный десерт – желе клюквенно-молочное. Помимо того, что оно имеет нежный вкус, желе очень красиво смотрится при подаче и украсит любой праздничный стол. Особенно любят такие блюда дети.

Формируем десерт правильно

Чередуя слои желе, заливайте следующий слой лишь тогда, когда нижний уже схватится, но ещё окончательно не затвердеет, иначе слои могут не склеиться, а при вынимании из формочек десерт может развалиться на отдельные части.

Угостите своих близких таким желе. Равнодушных точно не будет!