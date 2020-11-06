Четыре вкуса

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Новый рецепт салата со свеклой

Не знаю, как вы, а я готовила такой салат впервые. И осталась от него без ума. Теперь это мой любимый салатик, который с легкостью заменил привычный винегрет.Салат имеет приятный свежий вкус и отлично подойдет даже к праздничному столу.

Необходимые продукты

  • 1 свекла
  • 1 морковь
  • 50 грамм воды
  • 1 картофелина
  • половина луковицы
  • 300 грамм оливок
  • 1 яблоко
  • лимонный сок
  • растительное масло
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Свеклу очищаем, моем и нарезаем кубиками. Перекладываем в кастрюлю.
  2. Очищенную морковь нарезаем кубиками, отправляем к свекле.
  3. Картофель очищаем и нарезаем кубиком, добавляем к остальным продуктам. Вливаем в ним растительное масло (1 ст.л.), перемешиваем и ставим на сильный огонь. Вливаем воду и все перемешиваем. Накрываем крышкой и готовим на сильном огне 5 минут, а затем не снимая крышки остужаем овощи 10-15 минут.
  4. Лук чистим и нарезаем тонкими перышками.
  5. Яблоко очищаем от семечек и нарезаем кубиком. Сбрызгиваем их лимонным соком, перемешиваем. Добавляем к ним лук и оливки, нарезанные кусочками (без жидкости).
  6. Добавляем остывшие овощи к остальным продуктам. Все солим и перчим по вкусу, перемешиваем. Заправляем салат растительным маслом, снова перемешиваем и подаем салат к столу.

Новый рецепт салата со свеклой

Приятного аппетита!

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