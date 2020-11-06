Новый рецепт салата со свеклой

Не знаю, как вы, а я готовила такой салат впервые. И осталась от него без ума. Теперь это мой любимый салатик, который с легкостью заменил привычный винегрет.Салат имеет приятный свежий вкус и отлично подойдет даже к праздничному столу.

Необходимые продукты

1 свекла

1 морковь

50 грамм воды

1 картофелина

половина луковицы

300 грамм оливок

1 яблоко

лимонный сок

растительное масло

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Свеклу очищаем, моем и нарезаем кубиками. Перекладываем в кастрюлю. Очищенную морковь нарезаем кубиками, отправляем к свекле. Картофель очищаем и нарезаем кубиком, добавляем к остальным продуктам. Вливаем в ним растительное масло (1 ст.л.), перемешиваем и ставим на сильный огонь. Вливаем воду и все перемешиваем. Накрываем крышкой и готовим на сильном огне 5 минут, а затем не снимая крышки остужаем овощи 10-15 минут. Лук чистим и нарезаем тонкими перышками. Яблоко очищаем от семечек и нарезаем кубиком. Сбрызгиваем их лимонным соком, перемешиваем. Добавляем к ним лук и оливки, нарезанные кусочками (без жидкости). Добавляем остывшие овощи к остальным продуктам. Все солим и перчим по вкусу, перемешиваем. Заправляем салат растительным маслом, снова перемешиваем и подаем салат к столу.

Приятного аппетита!