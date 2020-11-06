Новый рецепт салата со свеклой

Не знаю, как вы, а я готовила такой салат впервые. И осталась от него без ума. Теперь это мой любимый салатик, который с легкостью заменил привычный винегрет.Салат имеет приятный свежий вкус и отлично подойдет даже к праздничному столу.
Необходимые продукты
- 1 свекла
- 1 морковь
- 50 грамм воды
- 1 картофелина
- половина луковицы
- 300 грамм оливок
- 1 яблоко
- лимонный сок
- растительное масло
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Свеклу очищаем, моем и нарезаем кубиками. Перекладываем в кастрюлю.
- Очищенную морковь нарезаем кубиками, отправляем к свекле.
- Картофель очищаем и нарезаем кубиком, добавляем к остальным продуктам. Вливаем в ним растительное масло (1 ст.л.), перемешиваем и ставим на сильный огонь. Вливаем воду и все перемешиваем. Накрываем крышкой и готовим на сильном огне 5 минут, а затем не снимая крышки остужаем овощи 10-15 минут.
- Лук чистим и нарезаем тонкими перышками.
- Яблоко очищаем от семечек и нарезаем кубиком. Сбрызгиваем их лимонным соком, перемешиваем. Добавляем к ним лук и оливки, нарезанные кусочками (без жидкости).
- Добавляем остывшие овощи к остальным продуктам. Все солим и перчим по вкусу, перемешиваем. Заправляем салат растительным маслом, снова перемешиваем и подаем салат к столу.
Приятного аппетита!
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