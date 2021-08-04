Четыре вкуса

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Готовим рулет из лаваша

Фото к рецепту: Рулет из лаваша

Ингредиенты

  • лаваш – 3 шт.
  • укроп – ½ пучка
  • листья салата – 1 пучок
  • майонез – 4 ст.л.
  • кетчуп – 4 ст.л.
  • французский соус с горчицей – 2 ч.л.
  • сыр – 200 гр.
  • огурец – 3 шт.
  • морковь по-корейски – 300 гр.

Рецепт приготовления

1. Соломкой нарежьте огурцы.

Мелко нарежьте укроп.

2. Переходим к приготовлению соуса.

Смешайте майонез, кетчуп, французский соус с горчицей.

3. На мелкой терке натрите сыр.

4. У лавашей срежьте острые края.

5. На первый лаваш равномерно разложите сыр, выложите второй лаваш.

6. Смажьте половиной порции соуса, посыпьте укропом и выложите листья салата, порвав его руками, отступив от верхнего края несколько см.

7. Выложите третий лаваш, смажьте соусом, отступив от верхнего края несколько см разложите морковь по-корейски, сверху огурцы.

8. Сверните туго в рулет.

Разрежьте пополам, накройте пакетом и уберите в холодильник на 1-2 часа.

9. Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Кушать подано!

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