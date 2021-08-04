Готовим рулет из лаваша

Ингредиенты
- лаваш – 3 шт.
- укроп – ½ пучка
- листья салата – 1 пучок
- майонез – 4 ст.л.
- кетчуп – 4 ст.л.
- французский соус с горчицей – 2 ч.л.
- сыр – 200 гр.
- огурец – 3 шт.
- морковь по-корейски – 300 гр.
Рецепт приготовления
1. Соломкой нарежьте огурцы.
Мелко нарежьте укроп.
2. Переходим к приготовлению соуса.
Смешайте майонез, кетчуп, французский соус с горчицей.
3. На мелкой терке натрите сыр.
4. У лавашей срежьте острые края.
5. На первый лаваш равномерно разложите сыр, выложите второй лаваш.
6. Смажьте половиной порции соуса, посыпьте укропом и выложите листья салата, порвав его руками, отступив от верхнего края несколько см.
7. Выложите третий лаваш, смажьте соусом, отступив от верхнего края несколько см разложите морковь по-корейски, сверху огурцы.
8. Сверните туго в рулет.
Разрежьте пополам, накройте пакетом и уберите в холодильник на 1-2 часа.
9. Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.
Кушать подано!
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