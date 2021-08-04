Готовим рулет из лаваша

Рецепт приготовления

1. Соломкой нарежьте огурцы.

Мелко нарежьте укроп.

2. Переходим к приготовлению соуса.

Смешайте майонез, кетчуп, французский соус с горчицей.

3. На мелкой терке натрите сыр.

4. У лавашей срежьте острые края.

5. На первый лаваш равномерно разложите сыр, выложите второй лаваш.

6. Смажьте половиной порции соуса, посыпьте укропом и выложите листья салата, порвав его руками, отступив от верхнего края несколько см.

7. Выложите третий лаваш, смажьте соусом, отступив от верхнего края несколько см разложите морковь по-корейски, сверху огурцы.

8. Сверните туго в рулет.

Разрежьте пополам, накройте пакетом и уберите в холодильник на 1-2 часа.

9. Нарежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Кушать подано!