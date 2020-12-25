Новогодние украшения дома и праздничного стола. Часть 2

В Европе главным праздником является Рождество, поэтому украшения на новогодней елке до сих пор часто носят религиозный характер. Традиционные ангелы и Вифлеемская звезда соседствуют с рыбами и колокольчиками.

Повсеместно встречаются рождественские венки из хвои. Их украшают шишками, ягодами, цветами и вешают на двери, как символ праздника. Во Франции часто вешают на ветки ели красные яблоки. Это и символ плодородия и урожая, и уже упомянутый выше библейский символ — напоминание об Адаме, Еве и Райском саде. Это могут быть и обычные фрукты, и яблоки из стекла.

В Германии традиционным украшением новогодней ели остались свечи. Сейчас, конечно, это практически всегда гирлянды или свечи на батарейках.

Частые цвета для текстиля и декора дома — красный, белый, зеленый, золотой.

В зависимости от страны и региона в Европе на новогоднем столе можно встретить и сытные мясные блюда, и легкие закуски с бутылкой игристого вина.

Но есть несколько традиционных рождественских блюд, которые сейчас перешли и на новогодний стол. Они имеют общие корни, но в каждой стране готовятся немного по-разному.

Первое – пирог волхвов. Это десерт из теста и начинки, его главная особенность – «сюрприз», который запечен внутри.

Изначально это был боб, позднее фигурки младенца Христа или ангелов, а в наши дни это может быть монетка или фигурка какого-нибудь персонажа книги, фильма или мультика. Тот, кому достанется «боб» становится королем или королевой вечера, и может надеяться на успешный год.



Еще одна традиция и украшение рождественского или новогоднего стола – «Рождественское полено». Это бисквитный торт, покрытый кремом таким образом, чтобы напоминал древесную кору. Рецепты также варьируются в зависимости от региона, но главное, что это запоминающийся и эффектный десерт.

Совсем другое отношение к празднованию нового года в северных странах. Скандинавский стиль интерьера достаточно сдержан. Новогодние праздники не исключение. Самые популярные украшения – сделанные своими руками или имитация таковых. Минималистичные фигурки животных из дерева или ткани, выполненные в спокойных цветах, шишки и простые геометрические украшения – вот основные украшения дома и ели в Дании, Швеции или Финляндии.

Популярны фигурки пикси – сказочных гномов, приносящих удачу в дом. Часто эти игрушки сделаны вручную и передаются из поколения в поколение.

Для украшения дома используют нейтральные цвета: белый, серый, серебристый, реже – красный, в качестве акцента.

В жарких странах традиция наряжать елку не исчезает, но претерпевает определенные изменения. Если наряжается классическая «зимняя» елка, то ее украшают кусочками ваты, имитируя снег. В Греции наряжают гранатовое дерево, во многих островных странах — пальмы. В Австралии и Новой Зеландии новый год приходится на лето, поэтому елку украшают летними символами – цветами, ракушками, морскими звездами.

В Мексике любимая новогодняя традиция – разбивание пиньяты. Это глиняный полый сосуд, часто необычной формы, в виде животного или звезды. Его расписывают или обклеивают пестрой бумагой и наполняют сладостями, орехами, фруктами.

В канун нового года ее пытаются разбить палкой, при этом глаза должны быть завязаны. Тот, кто сможет это сделать – будет счастлив в новом году, высыпавшиеся лакомства могут собирать все участники празднования, тоже получая свою долю благополучия и удачи на грядущий год.

Отдельно стоит отметить традиции азиатских стран, которые, как и скандинавы, довольно сдержаны и часто придерживаются национальных традиций.



В Китае вместо елок наряжают апельсиновые и мандариновые деревья, которые считаются деревьями Солнца. Популярны украшения из засахаренных фруктов и цветов и бумаги, фонарики и гирлянды. На дерево принято также вешать праздничные пожелания, написанные от руки. Новый год – это время, которое принято проводить в кругу семьи, наносить визиты родным. У входа в дом часто помещают ветви цветущего персикового дерева.

Главным цветом является красный, как символ здоровья, благосостояния и чистоты помыслов.

В Японии традиционно делают дерево из сосновых веток и бамбука, и украшают его свежими мандаринами и ветвями папоротника, цветами. Такая композиция называется кадомацу.

Это не случайный выбор, каждое растение символизирует свое пожелание на следующий год: бамбук помогает детям быть стойкими и не болеть, а сосна дарит свое долголетие всей семье.

Если все же наряжают ель или карликовую сосну, то главными украшениями будут фигурки птиц-оригами, которые символизируют долголетие, колокольчики, бумажные веера и фонарики.

Обязательны в Новый год и привычные нам мандарины – символ долгой жизни, здоровья и семейного счастья.

Двери декорируют ветвями сосны. В комнатах могут расставить персиковые или сливовые мини-деревья. Жилище декорируют ивовыми плетеными венками, украшенными фигурками цветов, фруктов и рыб.

Традиционные цвета украшений: розовый, зеленый или желтый.