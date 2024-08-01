Суп из фасоли с лисичками и копчеными ребрышками

Для супа сварить мясной или овощной бульон.

У меня из индейки.

Фасоль для супа сварить или взять консервированную.

Лук и морковь почистить, нарезать и обжарить.

Добавить томатный соус и готовить еще минуту.

В бульон положить картофель и лисички и варить картофель до полуготовности.

Положить в кастрюлю овощную заправку и копченые ребра.

Варить до готовности картофеля.

Выложить в суп вареную фасоль и снова довести до кипения.

Приправить солью, перцем, положить лавровый лист и сухие травы по вкусу.

Подавать со сметаной и зеленью.

Кушать подано!