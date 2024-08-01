Суп из фасоли с лисичками и копчеными ребрышками

Ингредиенты
мясной бульон - 1-1,5 литра
картофель - 2 шт.
лук - 1 шт.
морковь - 1 шт.
томатный соус - 1-2 ст.л.
лисички свежие - 300 г
фасоль вареная - 1 ст.
копченые ребра - 300 г
соль
перец
специи
укроп свежий
Рецепт приготовления
Для супа сварить мясной или овощной бульон.
У меня из индейки.
Фасоль для супа сварить или взять консервированную.
Лук и морковь почистить, нарезать и обжарить.
Добавить томатный соус и готовить еще минуту.
В бульон положить картофель и лисички и варить картофель до полуготовности.
Положить в кастрюлю овощную заправку и копченые ребра.
Варить до готовности картофеля.
Выложить в суп вареную фасоль и снова довести до кипения.
Приправить солью, перцем, положить лавровый лист и сухие травы по вкусу.
Подавать со сметаной и зеленью.
Кушать подано!
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