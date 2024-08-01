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Четыре вкуса

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Суп из фасоли с лисичками и копчеными ребрышками

Фото к рецепту: Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками

Ингредиенты

мясной бульон - 1-1,5 литра

картофель - 2 шт.

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

томатный соус - 1-2 ст.л.

лисички свежие - 300 г

фасоль вареная - 1 ст.

копченые ребра - 300 г

соль

перец

специи

укроп свежий

Рецепт приготовления

Для супа сварить мясной или овощной бульон.

У меня из индейки.

Фасоль для супа сварить или взять консервированную.

Лук и морковь почистить, нарезать и обжарить.

Добавить томатный соус и готовить еще минуту.

В бульон положить картофель и лисички и варить картофель до полуготовности.

Положить в кастрюлю овощную заправку и копченые ребра.

Варить до готовности картофеля.

Выложить в суп вареную фасоль и снова довести до кипения.

Приправить солью, перцем, положить лавровый лист и сухие травы по вкусу.

Подавать со сметаной и зеленью.

Кушать подано!

Фото рецепта

Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками: шаг 1
Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками: шаг 2
Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками: шаг 3
Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками: шаг 4
Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками: шаг 5
Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками: шаг 6
Фасолевый суп с лисичками и копчеными рёбрышками: шаг 7

 

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