Конвертики с творогом, бананом и яблоком

Ингредиенты
мука - +/-300 г
творог - 250 г
сливочное масло растопленное - 150 г
яйцо - 1 шт.
сахар - 70 г
соль - 1/4 ч.л.
ванильный сахар - 1 ч.л.
разрыхлитель - 10 г
сахарная пудра для украшения
для начинки:
яблоки - 500 г
сахар - 60 г
банан - 1 шт.
масло сливочное - 20 г
Рецепт приготовления
Приготовить начинку.
Яблоки очистить от кожуры, от сердцевины, нарезать на тонкие кусочки.
Банан очистить и нарезать на кусочки.
На горячую сковороду выложить сливочное масло, сахар, подготовленные яблоки, перемешать и готовить до мягкости яблок.
Затем добавить банан, перемешать.
Постоянно помешивая варить до выпаривания жидкости.
Снять с огня и остудить до комнатной температуры.
Приготовить тесто.
В миску выкладываем творог, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар, растопленное сливочное масло.
Пробиваем блендером, до однородной массы.
Муку перемешиваем с разрыхлителем и частями просеиваем к жидким ингредиентам.
Замешиваем тесто.
Количество муки будет зависеть от влажности творога.
Долго вымешивать не стоит, как только тесто собралось в однородный комок - значит готово.
Накрываем тесто пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.
Раскатать тесто в пласт толщиной 3-4 мм., обрезать края.
Разрезать тесто на квадраты, примерно 10х10 см (у меня получилось 12 квадратов).
Выкладываем начинку, примерно по 1 ст. л.
К центру соединить противоположные концы квадрата, формируя конвертик.
Из обрезков теста вырезать фигурки и положить в центр конвертика.
Выложить конвертики на противень застеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.
Выпекаем конвертики в духовке разогретой до 180 градусов 20-25 минут до румяности.
Время выпекания может у всех отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.
Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Остывшие конвертики посыпаем сахарной пудрой.
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