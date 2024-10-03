Конвертики с творогом, бананом и яблоком

мука - +/-300 г

творог - 250 г

сливочное масло растопленное - 150 г

яйцо - 1 шт.

сахар - 70 г

соль - 1/4 ч.л.

ванильный сахар - 1 ч.л.

разрыхлитель - 10 г

сахарная пудра для украшения

для начинки:

яблоки - 500 г

сахар - 60 г

банан - 1 шт.

масло сливочное - 20 г

Приготовить начинку.

Яблоки очистить от кожуры, от сердцевины, нарезать на тонкие кусочки.

Банан очистить и нарезать на кусочки.

На горячую сковороду выложить сливочное масло, сахар, подготовленные яблоки, перемешать и готовить до мягкости яблок.

Затем добавить банан, перемешать.

Постоянно помешивая варить до выпаривания жидкости.

Снять с огня и остудить до комнатной температуры.

Приготовить тесто.

В миску выкладываем творог, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар, растопленное сливочное масло.

Пробиваем блендером, до однородной массы.

Муку перемешиваем с разрыхлителем и частями просеиваем к жидким ингредиентам.

Замешиваем тесто.

Количество муки будет зависеть от влажности творога.

Долго вымешивать не стоит, как только тесто собралось в однородный комок - значит готово.

Накрываем тесто пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

Раскатать тесто в пласт толщиной 3-4 мм., обрезать края.

Разрезать тесто на квадраты, примерно 10х10 см (у меня получилось 12 квадратов).

Выкладываем начинку, примерно по 1 ст. л.

К центру соединить противоположные концы квадрата, формируя конвертик.

Из обрезков теста вырезать фигурки и положить в центр конвертика.

Выложить конвертики на противень застеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.

Выпекаем конвертики в духовке разогретой до 180 градусов 20-25 минут до румяности.

Время выпекания может у всех отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Остывшие конвертики посыпаем сахарной пудрой.