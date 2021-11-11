Рецепт чапче по-корейски

Ингредиенты
крахмальная лапша - 80 гр.
куриное филе - 1 шт.
чеснок - 4 зубчика
кунжутное масло - 1 ст.л. + 1 ст.л.
соевый соус - 2 ст.л. + 1 ст.л.
кимчи - 1 банка
растительное масло (для жарки)
морковь - 1 шт.
грибы - 100 гр.
болгарский перец - 1/2 шт.
перец чили острый красный
кунжут - 2 гр.
Рецепт приготовления
Залейте крахмальную лапшу кипятком, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.
Нарежьте курицу и замаринуйте кунжутным маслом, соевым соусом, кимчи и добавьте чеснок.
Нарежьте овощи и обжарьте на сильном огне в течении 5 минут.
Обжарьте отдельно куриное филе в течении нескольких минут.
Запаренную лапшу отварите 6 минут.
Смешайте все вместе, добавьте кимчи, еще заправьте кунжутным маслом и соевым соусом.
Перемешайте и можно подавать к столу.
Сверху добавьте кунжут.
Кушать подано!
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