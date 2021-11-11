Рецепт чапче по-корейски

крахмальная лапша - 80 гр.

куриное филе - 1 шт.

чеснок - 4 зубчика

кунжутное масло - 1 ст.л. + 1 ст.л.

соевый соус - 2 ст.л. + 1 ст.л.

кимчи - 1 банка

растительное масло (для жарки)

морковь - 1 шт.

грибы - 100 гр.

болгарский перец - 1/2 шт.

перец чили острый красный

кунжут - 2 гр.

Рецепт приготовления

Залейте крахмальную лапшу кипятком, накройте крышкой и оставьте на 20 минут.

Нарежьте курицу и замаринуйте кунжутным маслом, соевым соусом, кимчи и добавьте чеснок.

Нарежьте овощи и обжарьте на сильном огне в течении 5 минут.

Обжарьте отдельно куриное филе в течении нескольких минут.

Запаренную лапшу отварите 6 минут.

Смешайте все вместе, добавьте кимчи, еще заправьте кунжутным маслом и соевым соусом.

Перемешайте и можно подавать к столу.

Сверху добавьте кунжут.

Кушать подано!