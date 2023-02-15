Рецепт мясной солянки от 1861 года

Приготовить белый бульон из 400 говядины с кореньями, перцем и лавровым листом. Когда закипит, убрать пену, убавить огонь ниже среднего, накрыть крышкой и готовить до мягкости говядины. Когда бульон будет готов, процедить его и положить в него нарезанные небольшими кусочками копчёный окорок, колбасу и подкопчённые колбаски. Кастрюлю накрыть крышкой.

На плите разогреть глубокую сковороду (лучше вок). Луковицу мелко порубить, поджарить в ложке топлёного сливочного масла, всыпать 1 ложку муки, слегка поджарить, развести бульоном, положить нарезанные соленые огурцы, 12 оливок, маринованные грибы.

Влить 1 стакан огуречного рассола. Положить свежую капусту нарезанную кубиком. Тушить пока капуста не станет мягкой.

Когда будет готово, выложить все это в общий бульон к разным сортам мяса, прибавить 1 стакан сметаны или густых сливок, прокипятить 5 минут. Подавая, всыпать в суповую миску измельченный укроп и зелень петрушки, а кто любит – хорошую горсть мелко нарезанного зеленого лука.