Рецепт мясной солянки от 1861 года

Ингредиенты
- вода – 2 л
- говядина - 400 г
- копченый свиной окорок – 100 г
- колбаса – 100 г
- острые подкопчённые колбаски – 100 гр.
- сушёные коренья – 2 ст.л.
- репчатый лук - 1 шт. (50 г)
- чёрный перец горошком – 15 шт
- лавровый лист – 2 шт
- топлёное сливочное масло - 1 ст.л. (20 г)
- пшеничная мука - 1 ст.л. (20 г)
- маринованные грибы – 200 гр.
- оливки - 12 шт
- соленые огурцы – 100 г
- огуречный рассол - 1 ст.
- свежая капуста – 200 гр.
- сметана или сливки - 1 ст.
- укроп, петрушка, зеленый лук
Рецепт приготовления
Приготовить белый бульон из 400 говядины с кореньями, перцем и лавровым листом. Когда закипит, убрать пену, убавить огонь ниже среднего, накрыть крышкой и готовить до мягкости говядины. Когда бульон будет готов, процедить его и положить в него нарезанные небольшими кусочками копчёный окорок, колбасу и подкопчённые колбаски. Кастрюлю накрыть крышкой.
На плите разогреть глубокую сковороду (лучше вок). Луковицу мелко порубить, поджарить в ложке топлёного сливочного масла, всыпать 1 ложку муки, слегка поджарить, развести бульоном, положить нарезанные соленые огурцы, 12 оливок, маринованные грибы.
Влить 1 стакан огуречного рассола. Положить свежую капусту нарезанную кубиком. Тушить пока капуста не станет мягкой.
Когда будет готово, выложить все это в общий бульон к разным сортам мяса, прибавить 1 стакан сметаны или густых сливок, прокипятить 5 минут. Подавая, всыпать в суповую миску измельченный укроп и зелень петрушки, а кто любит – хорошую горсть мелко нарезанного зеленого лука.
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