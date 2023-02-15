Четыре вкуса

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Рецепт мясной солянки от 1861 года

Фото к рецепту: Солянка мясная рецепт 1861 года

Ингредиенты

  • вода – 2 л
  • говядина - 400 г
  • копченый свиной окорок – 100 г
  • колбаса – 100 г
  • острые подкопчённые колбаски – 100 гр.
  • сушёные коренья – 2 ст.л.
  • репчатый лук - 1 шт. (50 г)
  • чёрный перец горошком – 15 шт
  • лавровый лист – 2 шт
  • топлёное сливочное масло - 1 ст.л. (20 г)
  • пшеничная мука - 1 ст.л. (20 г)
  • маринованные грибы – 200 гр.
  • оливки - 12 шт
  • соленые огурцы – 100 г
  • огуречный рассол - 1 ст.
  • свежая капуста – 200 гр.
  • сметана или сливки - 1 ст.
  • укроп, петрушка, зеленый лук

Рецепт приготовления

Приготовить белый бульон из 400 говядины с кореньями, перцем и лавровым листом. Когда закипит, убрать пену, убавить огонь ниже среднего, накрыть крышкой и готовить до мягкости говядины. Когда бульон будет готов, процедить его и положить в него нарезанные небольшими кусочками копчёный окорок, колбасу и подкопчённые колбаски. Кастрюлю накрыть крышкой.

На плите разогреть глубокую сковороду (лучше вок). Луковицу мелко порубить, поджарить в ложке топлёного сливочного масла, всыпать 1 ложку муки, слегка поджарить, развести бульоном, положить нарезанные соленые огурцы, 12 оливок, маринованные грибы.

Влить 1 стакан огуречного рассола. Положить свежую капусту нарезанную кубиком. Тушить пока капуста не станет мягкой.

Когда будет готово, выложить все это в общий бульон к разным сортам мяса, прибавить 1 стакан сметаны или густых сливок, прокипятить 5 минут. Подавая, всыпать в суповую миску измельченный укроп и зелень петрушки, а кто любит – хорошую горсть мелко нарезанного зеленого лука.

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