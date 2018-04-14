Хитрость, с которой можно забыть о «чесночном дыхании»

Без чеснока и жизнь не та, и борщ не такой уж вкусный. Во всяком случае, с этим согласятся все ценители «погорячее». Но у популярнейшей приправы есть один весомый недостаток: аромат. Нет-нет, в блюде он просто чудесен, а вот в дыхании после… Устранить этот маленький недостаток поможет вот такая хитрость.

У чеснока масса и объём преимуществ: он борется с вирусами и простудами, повышает иммунитет, разжижает кровь и желчь, да и просто добавляет блюду насыщенный вкус. Но за всеми этим «плюшками» стоит один маленький, но социально существенный недостаток: специфический аромат. Хотя опытные кулинары знают: устранить запах, но пощадить вкус возможно. Для этого достаточно заменить сам чеснок чесночным порошком. И вот, как самому приготовить его быстро и безболезненно.

Ингредиенты для приготовления чесночного порошка совсем немногочисленны: 3 больших головки чеснока.

Чеснок поделите на дольки и уберите шелуху. Каждый зубчик нарежьте на продолговатые пластинки примерно одинаковой толщины. Выложите их на противень.

Духовку разогрейте до 150 градусов и отправляйте туда противень с чесноком на 3 часа. Главный индикатор готовности – пластинки должны основательно подсохнуть.

Сухие охлажденные зубчики просто отправляйте в кофемолку, чтобы получить порошок мелкого помола.

Его можно добавлять в блюда в качестве приправы и даже в иммуностимулирующие напитки. А, главное – много вкуса и никакого запаха после.

Чеснок в банке.