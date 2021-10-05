Ленивый пирог с тыквой

Рецепт приготовления

Натрите тыкву на крупной терке. Добавьте половину нормы сахара и перемешайте. Оставьте на 30 минут.

Отожмите сок и переложите тыкву в другую чашу.

Добавьте корицу и оставшийся сахар.

Взбейте в чашу яйца и перемешайте все ингредиенты. Начинка готова.

Возьмите лаваш листовой. Выложите тыкву на лаваш и сверните в рулет.

Каждый рулет выложите в форму для запекания.

Вбейте в чашу яйца и взбейте венчиком. Влейте молоко и перемешайте.

Распределите эту смесь по всей поверхности пирога.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Готовому пирогу дайте полностью остыть и только потом нарежьте и подайте.

Кушать подано!