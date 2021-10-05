Ленивый пирог с тыквой

Ингредиенты
- тыква – 1 кг
- лаваш армянский – 250 г
- сахар – 100 г
- яйца – 4 шт.
- молоко – 200 мл
- корица – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
Натрите тыкву на крупной терке. Добавьте половину нормы сахара и перемешайте. Оставьте на 30 минут.
Отожмите сок и переложите тыкву в другую чашу.
Добавьте корицу и оставшийся сахар.
Взбейте в чашу яйца и перемешайте все ингредиенты. Начинка готова.
Возьмите лаваш листовой. Выложите тыкву на лаваш и сверните в рулет.
Каждый рулет выложите в форму для запекания.
Вбейте в чашу яйца и взбейте венчиком. Влейте молоко и перемешайте.
Распределите эту смесь по всей поверхности пирога.
Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
Готовому пирогу дайте полностью остыть и только потом нарежьте и подайте.
Кушать подано!
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