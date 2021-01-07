Салат-закуска «Морской»

Капусту мелко и коротко нашинковать.

Очень мелко порезать креветки и крабовые палочки.

Добавить порезанные мелко яйца, выложить майонез, икру трески, влить лимонный сок, поперчить.

Перемешать и откорректировать на вкус - на соль, на майонез, на перец.

Убираем на час в холодильник.

Выкладываем на крекеры и подаем.