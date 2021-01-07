Салат-закуска «Морской»

Ингредиенты
- креветки (вес в вареном виде) — 100 гр.
- крабовые палочки — 100 гр.
- яйцо куриное (отварное) — 1 шт.
- майонез — 2 ст.л.
- икра рыбная / икра (у меня икра трески) — 1 ч.л.
- соль
- перец белый
- сок лимонный — 1 ст.л.
- укроп
- крекер (по желанию, у меня со вкусом краба)
- капуста белокочанная / капустa — 20 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Капусту мелко и коротко нашинковать.
Очень мелко порезать креветки и крабовые палочки.
Добавить порезанные мелко яйца, выложить майонез, икру трески, влить лимонный сок, поперчить.
Перемешать и откорректировать на вкус - на соль, на майонез, на перец.
Убираем на час в холодильник.
Выкладываем на крекеры и подаем.
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