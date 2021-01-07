Четыре вкуса

305 767 подписчиков

Свежие комментарии

  • елена дыскина22 декабря, 2:09
    Дай то Бог!Год Быка – 2021: ...
  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей2 декабря, 13:49
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...

Салат-закуска «Морской»

Фото к рецепту: Салат-закуска морской

Ингредиенты

  • креветки (вес в вареном виде) — 100 гр.
  • крабовые палочки — 100 гр.
  • яйцо куриное (отварное) — 1 шт.
  • майонез — 2 ст.л.
  • икра рыбная / икра (у меня икра трески) — 1 ч.л.
  • соль
  • перец белый
  • сок лимонный — 1 ст.л.
  • укроп
  • крекер (по желанию, у меня со вкусом краба)
  • капуста белокочанная / капустa — 20 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

Капусту мелко и коротко нашинковать.

Очень мелко порезать креветки и крабовые палочки.

Добавить порезанные мелко яйца, выложить майонез, икру трески, влить лимонный сок, поперчить.

Перемешать и откорректировать на вкус - на соль, на майонез, на перец.

Убираем на час в холодильник.

Выкладываем на крекеры и подаем.

Пошаговые фото рецепта

Салат-закуска "морской": фото шаг 1Салат-закуска "морской": фото шаг 2Салат-закуска "морской": фото шаг 3Салат-закуска "морской": фото шаг 4Салат-закуска "морской": фото шаг 5

Дополнительная информация

Салат-закуска «Морской»

Ссылка на первоисточник
рыбаобедрецептыприготовлениеужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх