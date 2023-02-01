Готовим вкусные турецкие лепешки базлама

Ингредиенты
дрожжи сухие 2 ч.л.
сахар 2 ч.л.
молоко 165 мл.
вода 165 мл.
соль 1 ч.л.
мука 500 гр.
масло 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Смешать дрожжи с сахаром.
Добавить теплое молоко и воду.
Перемешать до растворения дрожжей и оставить на 10 минут.
Муку просеять.
Добавить соль и перемешать.
В муку влить жидкие ингредиенты и замесить тесто.
Вымешивать тесто не нужно.
Просто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте.
Делим на 6-8 частей тесто.
Каждый кусочек раскатываем в круг толщиной 3-5 мм.
Выпекаем на сковороде на огне чуть ниже среднего до золотистости с двух сторон.
После я смазала сливочным маслом.
Кушать подано!
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