Готовим вкусные турецкие лепешки базлама

дрожжи сухие 2 ч.л.

сахар 2 ч.л.

молоко 165 мл.

вода 165 мл.

соль 1 ч.л.

мука 500 гр.

масло 1 ст.л.

Смешать дрожжи с сахаром.

Добавить теплое молоко и воду.

Перемешать до растворения дрожжей и оставить на 10 минут.

Муку просеять.

Добавить соль и перемешать.

В муку влить жидкие ингредиенты и замесить тесто.

Вымешивать тесто не нужно.

Просто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте.

Делим на 6-8 частей тесто.

Каждый кусочек раскатываем в круг толщиной 3-5 мм.

Выпекаем на сковороде на огне чуть ниже среднего до золотистости с двух сторон.

После я смазала сливочным маслом.

Кушать подано!