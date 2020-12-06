Простой, но в тоже время вкусный рецепт, свинины с грибами под сметанно-горчичным соусом. Возможно, блюдо и не для Новогоднего стола, но именно его я попробовала, когда встречали у друзей 1991 год. Да, это было 30 лет назад, СССР, служили в Ош, Киргизия, конечно, с продуктами тогда было гораздо сложнее.
Ингредиенты для «Свинина с грибами в горчичном соусе»:
- Свинина — 500 г
- Горчица (ТМ HAAS) — 1 ст. л.
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Грибы (у меня - шампиньоны) — 200 г
- Сметана — 100 г
- Чеснок — 1 зуб.
- Соль — 1 ч. л.
- Смесь перцев (молотая) — 1/2 ч. л.
- Зелень (сухая) — 1 ст. л.
- Бульон — 100 мл
- Масло растительное — 4 ст. л.
Время приготовления: 60 минут
Количество порций: 6
Рецепт «Свинина с грибами в горчичном соусе»:
Лук чистим, грибы моем, у меня шампиньоны, конечно, вкуснее лесные грибы.
Лук режем перьями, грибы сегментами.
Свинину режем на порционные куски, можно брать, как чистую мякоть, так и с косточкой.Слегка отбиваем.
Кладём мясо в форму, в которой будете запекать. Сверху кладёте жаренные с луком грибы. Если вы хотите подавать блюдо в форме, то берёте соответственно презентабельную форму. Я готовила в той же сковороде, что и обжаривала.
Готовим соус. Смешиваем сметану, горчицу, раньше, конечно, сами готовили горчицу, сейчас использую горчицу ТМ HAAS, у меня "Русская". Добавляем соль, смесь перцев, сухую зелень (петрушка), измельчённый чеснок, всё перемешиваем с бульоном.
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