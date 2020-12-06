Простой, но в тоже время вкусный рецепт, свинины с грибами под сметанно-горчичным соусом. Возможно, блюдо и не для Новогоднего стола, но именно его я попробовала, когда встречали у друзей 1991 год. Да, это было 30 лет назад, СССР, служили в Ош, Киргизия, конечно, с продуктами тогда было гораздо сложнее.