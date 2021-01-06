Четыре вкуса

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Запечённые блинчики с начинкой

Фото к рецепту: Запеченые блинчики с начинкой

Ингредиенты

  • блины:
  • масло растительное — 2 ст.л.
  • мука пшеничная / мука (140 гр. - брала муку французская штучка) — 1 ст.
  • молоко — 1 ст.
  • вода — 1 ст.
  • соль (щепотка)
  • сахар (щепотка)
  • яйцо куриное (крупное, со) — 1 шт.
  • начинка:
  • мясо (отварное, у меня куриные бедра и свинина) — 300 гр.
  • грибы (смолола в порошок сухие белые грибы) — 2 ст.л.
  • лук репчатый (средняя) — 1 шт.
  • масло растительное — 60 мл.
  • соль
  • перец черный
  • специи (у меня сухие специи прованские травы)
  • томаты протертые (или густой томатный соус или сок) — 125 мл.
  • помидор
  • сыр твердый (брала 3 ст.л. тертого пармезана)

Пошаговый рецепт приготовления

Мясо прокрутить на мясорубке.

Лук порезать небольшими кубиками и обжарить вместе со специями и сухими грибами на разогретой сковороде с растительным маслом.

Добавить мясо и протушить пару минут.

Влить томатный соус и протушить - фарш не должен быть жидким, но и не сухим.

Добавить соль и перец по вкусу.

Оставить остывать.

В чашу влить молоко, воду, яйцо, добавить соль и сахар.

Хорошо перемешать венчиком.

Оставить на 30 минут.

Добавить в тесто растительное масло.

Хорошо перемешать.

Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Я выпекала на чугунной блиннице, ничем не смазывала.

Получилось 12 блинчиков диаметром 20 см.

Выкладываем на блинчик начинку, загибаем с боковых сторон и снизу, сворачиваем в рулет.

Выкладываем в смазанную маслом форму.

Сверху выкладываем тонко порезанные помидоры.

Если у вас не пармезан, то натереть твердый сыр и посыпать блины.

Духовка разогрета на 190.

Выпекала 20 минут в керамической форме.

У меня был пармезан и я посыпала им готовые горячие блины.

Подавать сразу!

Пошаговые фото рецепта

Запеченые блинчики с начинкой: фото шаг 1Запеченые блинчики с начинкой: фото шаг 2Запеченые блинчики с начинкой: фото шаг 3Запеченые блинчики с начинкой: фото шаг 4Запеченые блинчики с начинкой: фото шаг 5Запеченые блинчики с начинкой: фото шаг 6
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