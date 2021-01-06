Запечённые блинчики с начинкой

Ингредиенты
- блины:
- масло растительное — 2 ст.л.
- мука пшеничная / мука (140 гр. - брала муку французская штучка) — 1 ст.
- молоко — 1 ст.
- вода — 1 ст.
- соль (щепотка)
- сахар (щепотка)
- яйцо куриное (крупное, со) — 1 шт.
- начинка:
- мясо (отварное, у меня куриные бедра и свинина) — 300 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
Мясо прокрутить на мясорубке.
Лук порезать небольшими кубиками и обжарить вместе со специями и сухими грибами на разогретой сковороде с растительным маслом.
Добавить мясо и протушить пару минут.
Влить томатный соус и протушить - фарш не должен быть жидким, но и не сухим.
Добавить соль и перец по вкусу.
Оставить остывать.
В чашу влить молоко, воду, яйцо, добавить соль и сахар.
Хорошо перемешать венчиком.
Оставить на 30 минут.
Добавить в тесто растительное масло.
Хорошо перемешать.
Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.
Я выпекала на чугунной блиннице, ничем не смазывала.
Получилось 12 блинчиков диаметром 20 см.
Выкладываем на блинчик начинку, загибаем с боковых сторон и снизу, сворачиваем в рулет.
Выкладываем в смазанную маслом форму.
Сверху выкладываем тонко порезанные помидоры.
Если у вас не пармезан, то натереть твердый сыр и посыпать блины.
Духовка разогрета на 190.
Выпекала 20 минут в керамической форме.
У меня был пармезан и я посыпала им готовые горячие блины.
Подавать сразу!
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