Запечённые блинчики с начинкой

Мясо прокрутить на мясорубке.

Лук порезать небольшими кубиками и обжарить вместе со специями и сухими грибами на разогретой сковороде с растительным маслом.

Добавить мясо и протушить пару минут.

Влить томатный соус и протушить - фарш не должен быть жидким, но и не сухим.

Добавить соль и перец по вкусу.

Оставить остывать.

В чашу влить молоко, воду, яйцо, добавить соль и сахар.

Хорошо перемешать венчиком.

Оставить на 30 минут.

Добавить в тесто растительное масло.

Хорошо перемешать.

Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Я выпекала на чугунной блиннице, ничем не смазывала.

Получилось 12 блинчиков диаметром 20 см.

Выкладываем на блинчик начинку, загибаем с боковых сторон и снизу, сворачиваем в рулет.

Выкладываем в смазанную маслом форму.

Сверху выкладываем тонко порезанные помидоры.

Если у вас не пармезан, то натереть твердый сыр и посыпать блины.

Духовка разогрета на 190.

Выпекала 20 минут в керамической форме.

У меня был пармезан и я посыпала им готовые горячие блины.

Подавать сразу!