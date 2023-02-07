Четыре вкуса

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Готовим вкусную солянку с фасолью в мультиварке

Фото к рецепту: Солянка с фасолью в мультиварке

Ингредиенты

колбасные изделия:

сервелат -200 гр.

сосиски - 200 гр.

огурцы консервированные — 150 гр.

рассол огуречный - 100 мл.

лук — 100 гр.

картофель — 200 гр.

маслины/оливки - 50 гр.

томатная паста - 70 гр.

фасоль - 200 гр.

растительное масло — 30 мл.

вода — 1500 мл.

соль - 3чл (без горки)

специи

Фото рецепта

Солянка с фасолью в мультиварке: шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Солянка с фасолью в мультиварке: шаг 2
2. Отправляем под нож - лук, маслины/оливки, колбасные изделия и огурцы.
Солянка с фасолью в мультиварке: шаг 3
3. Отправляем в чашу масло, лук, огурцы и половину колбасных изделий - Режим «Жарка» 15 минут (Не забываем перемешивать каждые 3-5 минут. Желательно готовить с открытой крышкой).
Солянка с фасолью в мультиварке: шаг 4
4. Добавляем в чашу 1 литр воды, томатную пасту, оливки, соль и оставшиеся колбасные изделия - Режим «Тушение / Суп» 30 минут.
Солянка с фасолью в мультиварке: шаг 5
5. Добавляем в чашу фасоль, картофель и 500мл воды - Режим "Тушение/Суп" 30 минут.
Солянка с фасолью в мультиварке: шаг 6
6. Кушать подано!
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