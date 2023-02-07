Готовим вкусную солянку с фасолью в мультиварке

Ингредиенты
колбасные изделия:
сервелат -200 гр.
сосиски - 200 гр.
огурцы консервированные — 150 гр.
рассол огуречный - 100 мл.
лук — 100 гр.
картофель — 200 гр.
маслины/оливки - 50 гр.
томатная паста - 70 гр.
фасоль - 200 гр.
растительное масло — 30 мл.
вода — 1500 мл.
соль - 3чл (без горки)
специи
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3. Отправляем в чашу масло, лук, огурцы и половину колбасных изделий - Режим «Жарка» 15 минут (Не забываем перемешивать каждые 3-5 минут. Желательно готовить с открытой крышкой).
4. Добавляем в чашу 1 литр воды, томатную пасту, оливки, соль и оставшиеся колбасные изделия - Режим «Тушение / Суп» 30 минут.
5. Добавляем в чашу фасоль, картофель и 500мл воды - Режим "Тушение/Суп" 30 минут.
6. Кушать подано!
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