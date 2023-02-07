Готовим вкусную солянку с фасолью в мультиварке

2. Отправляем под нож - лук, маслины/оливки, колбасные изделия и огурцы.

3. Отправляем в чашу масло, лук, огурцы и половину колбасных изделий - Режим «Жарка» 15 минут (Не забываем перемешивать каждые 3-5 минут. Желательно готовить с открытой крышкой).