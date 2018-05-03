Домашний пирог с творогом и сухофруктами

Замечательная домашняя выпечка не оставит Вас равнодушными. Творог и сухофрукты, хрустящая приятная корочка и сочная творожная начинка. Попробуйте - печется быстро, а вкус изумительный!
Ингредиенты
- Мука - 300 грамм
- Сахар - 150 грамм
- Масло сливочное - 200 грамм
- Какао - 1 ч. л.
- Творог - 300 грамм
- 2 яйца
- 1/2 ч . л. соды (погасить)
- Сметана - 2 ст. л.
- Сахар - 3-4 ст. л.
- сухофрукты (вишня и чернослив поровну) - 80-90 грамм
Приготовление
- Первым делом готовим песочное тесто. В миску отправляю просеянную муку и на крупной терке натираю холодное сливочное масло. Затем туда же отправляю сахар и какао (добавьте еще 1/2 ч. л. соли)и хорошо перетираю руками в крошку. Отправляю тесто в холодильник, пока буду заниматься начинкой.
- Творог протираю через сито. Яйца взбиваю вилочкой, выливаю в сахар и хорошо перемешиваю.Добавляю сметану, перемешиваю и вливаю в творог. Туда же отправляю сухофрукты(их я предварительно замачиваю в горячей воде, Сушу бумажным полотенцем и нарезаю на мелкие кусочки). Погасить соду, добавить в начинку и хорошо все перемешать.
- Разъемную форму выстелить пергаментной бумагой и промазать слив. маслом.
- На дно формы высыпаем 1/3 часть теста (крошки).Затем слой начинки(половина). Снова часть теста (1/3 часть), оставшаяся начинка, и опять тесто. Ставим в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем шпажкой.Выключаем духовку, достаем наш восхитительный пирог, даем ему полностью остыть и перекладываем на блюдо.
Украшайте по своему желанию. У меня это растопленный шоколад со слив. маслом. Можно присыпать сахарной пудрой, а можно слопать просто так!
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