Домашний пирог с творогом и сухофруктами

Творог протираю через сито. Яйца взбиваю вилочкой, выливаю в сахар и хорошо перемешиваю.Добавляю сметану, перемешиваю и вливаю в творог. Туда же отправляю сухофрукты(их я предварительно замачиваю в горячей воде, Сушу бумажным полотенцем и нарезаю на мелкие кусочки). Погасить соду, добавить в начинку и хорошо все перемешать.