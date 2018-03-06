Удивите гостей! Необычные вкусовые миксы

Вас удивляет, как, например, беременные женщины умудряются сочетать не сочетаемое, поедая что-то сладенькое и закусывая его чем-то солененьким? Очень просто! Ведь люди употребляют пищу не только ради утоления голода, но и для получения гастрономического наслаждения.

Когда повторяющиеся изо дня в день продукты надоедают, приходится искать способы порадовать себя чем-то особенным. Мы поможем побороть ваше недоумение.

Представляем вам самые необычные вкусовые сочетания, которые известны даже знаменитым шеф-поварам.

Кофе с солью

Многие люди не любят сладкий кофе и предпочитают начинать утро исключительно с чистого эспрессо. Чтобы лучше почувствовать незабываемый вкус напитка, попробуйте добавить в чашку маленькую щепотку соли. Вы удивлены? На самом деле, в этой хитрости нет ничего особенного. Во время готовки принято солить мясо, овощи и другие продукты, чтобы сделать блюда более насыщенными. В случае с кофе результат будет тот же, если вы, конечно, не насыплете в чашку полкилограмма соли.

Клубника и томаты

Страшно представить, что может получиться от сочетания сладкой ягоды с помидорами. Тем не менее в дорогих ресторанах нередко используется такой прием для придания пище особого вкуса.

Профессиональные повара знают, что у продуктов есть кое-что общее. И клубника, и томаты содержат в составе вещество под названием фуранеол, поэтому блюда на их основе получаются просто восхитительными.

Шоколад и перец чили

Острота красного перца позволяет использовать растительный продукт в качестве приправы для различных блюд. В южной части Соединенных Штатов без чили не обходится практически ни один прием пищи. Местные жители используют огненные плоды для приготовления гарниров, салатов и даже кондитерских изделий. Одно из самых популярных сочетаний — перец чили и черный шоколад. Насыщенный вкус какао помогает оттенить остроту перца и подчеркнуть его приторность.

Картофель и мускатный орех

Прелесть картофеля в том, что его можно комбинировать практически с любыми продуктами. Овощ подается с мясом, подливами и другой растительной пищей, но самый удачный компаньон для него — мускатный орех. Подобное сочетание делает вкус картофеля более сладким и насыщенным, придает блюду особую «изюминку».

Бананы и панировочные сухари

Свежий тропический плод отлично подойдет для быстрого перекуса. Если нужно удивить гостей необычным десертом, лучше постараться. Бананы, добавленные в мороженое или блинчики — устаревшая банальность. Существует более оригинальный способ приготовления фрукта. Плоды разрезаются на кусочки и обваливаются в панировочных сухарях. Полученные фруктовые наггетсы жарятся на сливочном масле (подсолнечное исключается!). Кстати, жареные бананы можно успешно добавлять в холодные десерты или подавать с шоколадным муссом, пишет HSL.guru.

Фрукты и черный перец

Как вы едите фруктовые салаты? Наверняка приправляете блюдо йогуртом. В арабских странах сладкие плоды принято употреблять несколько нестандартным способом. Фрукты обильно приправляют молотым черным перцем и только после этого подают к столу. Лучше всего острая приправа подходит к яблокам, арбузу, киви и ананасам. В качестве эксперимента можете попробовать смешать перец с другим фруктовым ассорти.

Белый шоколад и черная икра

Подобное сочетание кажется сущим извращением, но во многих ресторанах оно считается деликатесом. К примеру, во Франции черная икра на тонких листиках белого шоколада подается исключительно в дорогих и статусных заведениях. Повторить задумку шеф-поваров легко можно и дома. Попробуйте!

Кофе и чеснок

Ранее в статье была представлена уникальная комбинация на основе кофе и шоколада. Теперь мы предлагаем вам еще более необычное вкусовое сочетание. Для особых гурманов придуман рецепт на основе кофе и чеснока. Можете не переживать по поводу неприятного привкуса во рту после употребления напитка — чеснок добавляется в жидкость в вареном виде. Рекомендуем взбить его в пюре при помощи блендера, только потом начинать смешивать с кофе.