Рецепт вкусных маринованных помидор

Ингредиенты
нерафинированное растительное масло - 3 ст.л.
лимонный сок – 1 ст.л.
соль – ½ ч.л.
сахар – 1,5 ч.л.
гранулированный чеснок – 1 ч.л.
вода – 3 ст.л.
помидоры 4 шт.
перец – ½ шт.
французская горчица в зернах – ½ ч.л.
чеснок – 1 зубчик
базилик – несколько стеблей
укроп
петрушка
Рецепт приготовления
Займемся маринадом.
В мисочку наливаем 3 столовые ложки нерафинированного растительного масла, добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, половину чайной ложки соли, полторы чайные ложки сахара, 1 чайную ложку гранулированного чеснока, добавляем 3 столовые ложки питьевой воды, хорошенько перемешиваем маринад.
Теперь берем спелые сочные ароматные помидорки, хорошенько их промываем, разрезаем пополам удаляем плодоножки, и нарезаем на 6-8 долек в зависимости от размера помидор.
Разрезаем пополам один сладкий желтый болгарский перец, половинку откладываем в сторону, а половину будем использовать.
Удаляем семена и плодоножку, разрезаем на удобные части и натираем на крупной терке, отправляем перец в мисочку.
Мелко нарезаем несколько стеблей ароматного фиолетового базилика, добавляем базилик к перцу, измельчаем 1 зубчик чеснока, перемешиваем, добавляем пол чайной ложки французской горчицы в зернах, хорошенько перемешиваем.
Мелко нарезаем полпучка петрушки, также мелко нарезаем пол пучка укропа, смешиваем зелень.
В удобную глубокую миску для хранения перекладываем помидоры, на помидоры выкладываем ароматный перец с базиликом, чесноком и горчицей, теперь посыпаем зеленью и поливаем маринадом, снова выкладываем помидоры, перец, зелень, маринад, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на полчаса час промариноваться.
По истечении времени хорошенько перемешиваем помидоры и подаем к столу.
Кушать подано!
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