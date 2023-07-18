Четыре вкуса

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Рецепт вкусных маринованных помидор

Фото к рецепту: Маринованные помидоры

Ингредиенты

нерафинированное растительное масло - 3 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль – ½ ч.л.

сахар – 1,5 ч.л.

гранулированный чеснок – 1 ч.л.

вода – 3 ст.л.

помидоры 4 шт.

перец – ½ шт.

французская горчица в зернах – ½ ч.л.

чеснок – 1 зубчик

базилик – несколько стеблей

укроп

петрушка

Рецепт приготовления

Займемся маринадом.

В мисочку наливаем 3 столовые ложки нерафинированного растительного масла, добавляем 1 столовую ложку лимонного сока, половину чайной ложки соли, полторы чайные ложки сахара, 1 чайную ложку гранулированного чеснока, добавляем 3 столовые ложки питьевой воды, хорошенько перемешиваем маринад.

Теперь берем спелые сочные ароматные помидорки, хорошенько их промываем, разрезаем пополам удаляем плодоножки, и нарезаем на 6-8 долек в зависимости от размера помидор.

Разрезаем пополам один сладкий желтый болгарский перец, половинку откладываем в сторону, а половину будем использовать.

Удаляем семена и плодоножку, разрезаем на удобные части и натираем на крупной терке, отправляем перец в мисочку.

Мелко нарезаем несколько стеблей ароматного фиолетового базилика, добавляем базилик к перцу, измельчаем 1 зубчик чеснока, перемешиваем, добавляем пол чайной ложки французской горчицы в зернах, хорошенько перемешиваем.

Мелко нарезаем полпучка петрушки, также мелко нарезаем пол пучка укропа, смешиваем зелень.

В удобную глубокую миску для хранения перекладываем помидоры, на помидоры выкладываем ароматный перец с базиликом, чесноком и горчицей, теперь посыпаем зеленью и поливаем маринадом, снова выкладываем помидоры, перец, зелень, маринад, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на полчаса час промариноваться.

По истечении времени хорошенько перемешиваем помидоры и подаем к столу.

Кушать подано!

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