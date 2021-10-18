Рассольник с говядиной и солеными огурцами

Рецепт приготовления

Начинаем приготовление рассольника и наливаем в большую кастрюлю два с половиной литра холодной воды, после чего ставим ее на плиту и выкладываем в кастрюлю семьсот граммов порционно нарезанных мясных говяжьих ребер, половину головки репчатого лука и кусочек моркови.

Прикрываем кастрюлю крышкой и доводим воду до кипения на большом огне плиты.

Наливаем в поставленную на плиту сковороду три-четыре столовых ложки растительного масла и выкладываем мелко нарезанную головку репчатого лука.

Выкладываем в сковороду с репчатым луком натертую на крупной терке одну морковь, после чего перемешиваем между собой овощи в сковороде и обжариваем их пять минут на большом огне плиты до прозрачности лука и мягкости моркови.

Снимаем образовавшуюся пену из кастрюли с закипевшим бульоном, затем прикрываем ее крышкой и продолжаем варить мясные говяжьи ребра на большом огне плиты.

Нарезаем небольшим кубиком два квашеных огурца и выкладываем в сковороду с морковью и луком, после чего перемешиваем и обжариваем овощи две минуты.

Добавляем в общую сковороду два-три половника мясного бульона, затем прикрываем ее крышкой и продолжаем тушить овощи пять минут на самом малом огне плиты.

Выкладываем в кастрюлю с мясным бульоном сто двадцать граммов предварительно замоченной на два часа перловки, затем прикрываем кастрюлю крышкой и продолжаем варить мясные ребра с перловкой сорок минут.

По прошествии времени нарезаем небольшим кубиком четыре очищенных картофеля и выкладываем в кастрюлю, затем прикрываем ее крышкой и доводим бульон до кипения на большом огне плиты, после чего провариваем картошку три минуты.

Нарезаем небольшим кубиком два квашеных огурца и выкладываем в кастрюлю, после чего убираем из кастрюли кусочек вареной моркови с луком и выкладываем в нее приготовленную овощную заправку из сковороды, затем перемешиваем все ингредиенты и продолжаем варить рассольник на среднем огне плиты, в зависимости от готовности картофеля, двадцать минут.

Выливаем в кастрюлю сто пятьдесят-двести миллилитров огуречного рассола, затем прикрываем ее крышкой и провариваем суп две-три минуты на большом огне плиты.

Добавляем в кастрюлю пропущенные через пресс два зубчика чеснока, по вкусу сушеную зелень, лавровый лист, соль, смесь из черного с красным перцев и перемешиваем все ингредиенты.

Прикрываем кастрюлю крышкой и даем рассольнику настояться на выключенной плите пять-семь минут, по прошествии которых разливаем приготовленный суп-рассольник по порционным тарелкам и подаем к столу с мелко нарезанным по вкусу зеленым луком.