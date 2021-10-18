Рассольник с говядиной и солеными огурцами

Ингредиенты
- мясные говяжьи ребра 700 гр.
- вода 2,5 л.
- морковь 1 шт.
- репчатый лук 1,5 шт.
- картофель 4 шт.
- чеснок 2 зуб.
- растительное масло 3-4 ст.л.
- квашеные огурцы 4 шт.
- перловка 120 гр.
- огуречный рассол 200 мл.
- смесь перцев
- сушеная зелень
- лавровый лист
- соль
Рецепт приготовления
Начинаем приготовление рассольника и наливаем в большую кастрюлю два с половиной литра холодной воды, после чего ставим ее на плиту и выкладываем в кастрюлю семьсот граммов порционно нарезанных мясных говяжьих ребер, половину головки репчатого лука и кусочек моркови.
Прикрываем кастрюлю крышкой и доводим воду до кипения на большом огне плиты.
Наливаем в поставленную на плиту сковороду три-четыре столовых ложки растительного масла и выкладываем мелко нарезанную головку репчатого лука.
Выкладываем в сковороду с репчатым луком натертую на крупной терке одну морковь, после чего перемешиваем между собой овощи в сковороде и обжариваем их пять минут на большом огне плиты до прозрачности лука и мягкости моркови.
Снимаем образовавшуюся пену из кастрюли с закипевшим бульоном, затем прикрываем ее крышкой и продолжаем варить мясные говяжьи ребра на большом огне плиты.
Нарезаем небольшим кубиком два квашеных огурца и выкладываем в сковороду с морковью и луком, после чего перемешиваем и обжариваем овощи две минуты.
Добавляем в общую сковороду два-три половника мясного бульона, затем прикрываем ее крышкой и продолжаем тушить овощи пять минут на самом малом огне плиты.
Выкладываем в кастрюлю с мясным бульоном сто двадцать граммов предварительно замоченной на два часа перловки, затем прикрываем кастрюлю крышкой и продолжаем варить мясные ребра с перловкой сорок минут.
По прошествии времени нарезаем небольшим кубиком четыре очищенных картофеля и выкладываем в кастрюлю, затем прикрываем ее крышкой и доводим бульон до кипения на большом огне плиты, после чего провариваем картошку три минуты.
Нарезаем небольшим кубиком два квашеных огурца и выкладываем в кастрюлю, после чего убираем из кастрюли кусочек вареной моркови с луком и выкладываем в нее приготовленную овощную заправку из сковороды, затем перемешиваем все ингредиенты и продолжаем варить рассольник на среднем огне плиты, в зависимости от готовности картофеля, двадцать минут.
Выливаем в кастрюлю сто пятьдесят-двести миллилитров огуречного рассола, затем прикрываем ее крышкой и провариваем суп две-три минуты на большом огне плиты.
Добавляем в кастрюлю пропущенные через пресс два зубчика чеснока, по вкусу сушеную зелень, лавровый лист, соль, смесь из черного с красным перцев и перемешиваем все ингредиенты.
Прикрываем кастрюлю крышкой и даем рассольнику настояться на выключенной плите пять-семь минут, по прошествии которых разливаем приготовленный суп-рассольник по порционным тарелкам и подаем к столу с мелко нарезанным по вкусу зеленым луком.
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