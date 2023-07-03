Вкусные кутабы с разными начинками

Начнём с теста.

В миску насыпаем 250 г муки и 0,5 ч.л. соли.

Перемешиваем.

Добавляем 150 мл воды.

Замешиваем руками тесто, в процессе добавляя, чего не хватает, муки или воды.

В итоге должно получиться тесто, не липнущее к рукам.

Теперь ему нужно дать постоять (накрыв чем-нибудь, чтобы не заветривалось) минимум 10 минут, прежде чем заворачивать в него начинку.

Из такого количества теста у меня получается 15-20 кутабов.

Для начинки вам понадобится пучок зелени весом 500 г (вес только листьев, без стеблей). Состоять пучок может из какой угодно зелени, какая вам нравится. У меня на фото будет показано приготовление начинки на 10, а не на 20 кутабов.

Зелень мелко нарезаем и складываем в глубокую миску.

Добавляем к зелени 1 ч.л. соли, перемешиваем и хорошенько жамкаем её руками (не знаю, каким более приличным словом обозвать этот процесс) до тех пор, пока она не станет насквозь мокрой от собственного сока.

В принципе, пожамканная с солью зелень - это уже и есть готовая начинка. Но мы ещё обязательно добавляем сыр. Я беру обычный твёрдый или полутвёрдый. Натираю его на мелкой тёрке и смешиваю с подготовленной зеленью. Если вы не хотите добавлять сыр, значит ваш пучок зелени должен быть тяжелее на 200 грамм. И кутабы ваши будут абсолютно постно-веганскими, если вы не добавите сыр, либо добавите сыр тофу.

Тесто к тому времени у нас полностью готово к использованию. Кутабы можно делать разного размера: от очень маленьких, размером буквально с пельмешки, до больших чебурекообразных лопухов. Я предпочитаю средний размер. Отщипываю кусочки теста размером примерно со сливу или средний абрикос, скатываю их в шарики.

Посыпаю рабочую поверхность мукой, сплющиваю шарик теста об мучную поверхность с двух сторон и раскатываю его скалкой не до прозрачности, но до минимально возможной толщины. Примерно 1-2 мм.

Кладу на раскатанный круг начинку.

Складываю наш а-ля кутаб полукругом.

И склеиваю между собой края с помощью вилки.

Воздух изнутри кутаба по возможности нужно выгонять. Иначе на сковороде он начнёт расширяться, прорвёт кутаб, влага из начинки у нас будет протекать на сковороду, и всё это у нас будет гореть.

Заготовки кутабов складывать желательно на деревянную поверхность так, чтобы они не соприкасались между собой.

Если вы планируете складировать кутабы дольше 5-ти минут, то деревянную поверхность, на которую их складываете, посыпьте мукой, чтобы кутабы у вас к ней не прилипали во время долгого лежания с начинкой внутри. А сверху прикрывайте их тканью во избежание высыхания.

Сухую сковороду разогреваем на среднем огне и выпекаем на ней наши кутабы с обеих сторон до лёгкой золотистости теста.

Для кутабов с "гавайской" начинкой тесто замешиваем точно такое же, как и в первом варианте.

Для начинки берём 320 г ананасов (у меня консервированные) и обсушиваем их с помощью бумажных полотенец.

200 г Докторской колбасы и 200 г любимого вами твёрдого или полутвёрдого сыра натираем на мелкой тёрке.

Ананасы нарезаем мелкими кубиками и смешиваем с колбасой и сыром. У меня на фото показано приготовление начинки на 10, а не на 20 кутабов.

А дальше действуем, как и в первом варианте. Отщипываем, раскатываем, начиняем, защипываем, складируем, обжариваем.

Вот с обжариванием есть нюанс. Хоть ананасы мы и обсушили, а всё равно они дают много сока, который нет-нет да и вытекает из кутабов на сковороду и пригорает. Я просто снимаю пригоревшее лопаткой и продолжаю жарить кутабы.

Для кутабов с фруктовой начинкой тесто замешиваем так же, как и в первых двух вариантах. На фото будет показано приготовление начинки на 6-7 кутабов, а не на 20.

Бананы натираем на крупной тёрке. Складываем в ковшик.

Яблоки очищаем от кожуры, сердцевины и всего лишнего и тоже натираем на крупной тёрке. Смешиваем с бананами.

Добавляем 0,5 ч.л. корицы, 1 ст.л. сахара (сахара можно положить больше, а можно вообще не класть, в зависимости от вашего вкуса и жизненной философии.

Две столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала. Да, ошибки в количестве крахмала нет, хотя изначально мне самой показалось, что очень много.

И 50 миллилитров воды.

Ставим ковшик на плиту, включаем средний огонь, всё хорошо перемешиваем и, продолжая постоянно помешивать, доводим до горячего состояния.

Снимаем с огня и даём начинке остыть до теплого или холодного состояния.

А дальше всё, как раньше. Заворачиваем начинку в тесто и обжариваем.