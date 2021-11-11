Готовим салат «Переполох»

Ингредиенты
филе куриное 300 гр.
капуста пекинская 300 гр.
шампиньоны 200 гр.
морковь 1 шт.
чеснок 1 шт.
майонез 1 ст.л.
сметана 1 ст.л.
соль
перец
масло растительное для жарки
Рецепт приготовления
1. Обжариваем куриную грудку
2. Режем шампиньоны тонкими слайсами и тоже жарим.
3. Грудку режем мелким кубиком, пекинскую капусту мелко шинкуем а морковь трем на мелкой терке
4. Для заправки смешиваем сметану, майонез чеснок пропускаем через пресс , солим, перчим по вкусу и перемешиваем
5. В Миску выкладываем все ингредиенты добавляем заправку и перемешиваем
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