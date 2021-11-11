Готовим салат «Переполох»

филе куриное 300 гр.

капуста пекинская 300 гр.

шампиньоны 200 гр.

морковь 1 шт.

чеснок 1 шт.

майонез 1 ст.л.

сметана 1 ст.л.

соль

перец

масло растительное для жарки

Рецепт приготовления

1. Обжариваем куриную грудку

2. Режем шампиньоны тонкими слайсами и тоже жарим.

3. Грудку режем мелким кубиком, пекинскую капусту мелко шинкуем а морковь трем на мелкой терке

4. Для заправки смешиваем сметану, майонез чеснок пропускаем через пресс , солим, перчим по вкусу и перемешиваем

5. В Миску выкладываем все ингредиенты добавляем заправку и перемешиваем