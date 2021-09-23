Суп из овощей на кокосовом молоке

Ингредиенты
- лук - 1 шт.
- растительное масло (для жарки)
- морковь - 1 шт. (небольшая)
- корень сельдерея - маленький кусочек
- шампиньоны - 100 г.
- болгарский перец - 1 шт.
- кукуруза - 1 кочан
- картофель - 2 шт.
- вода - 1,5 л
- кокосовое молоко (или сливки) - 200 мл.
- соль
- перец -
- шпинат - 60 г.
- помидоры - 100 г.
Рецепт приготовления
Нарежьте лук и обжарьте.
Все остальные овощи также обжарьте друг за другом.
Положите овощную смесь в кастрюлю, добавьте воду и варите 20 минут.
В конце положите шпинат и помидоры, залейте кокосовым молоком.
Уберите с огня и можно подавать к столу.
Кушать подано!!
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