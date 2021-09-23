Четыре вкуса

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Суп из овощей на кокосовом молоке

Фото к рецепту: Овощной суп на кокосовом молоке

Ингредиенты

  • лук - 1 шт.
  • растительное масло (для жарки)
  • морковь - 1 шт. (небольшая)
  • корень сельдерея - маленький кусочек
  • шампиньоны - 100 г.
  • болгарский перец - 1 шт.
  • кукуруза - 1 кочан
  • картофель - 2 шт.
  • вода - 1,5 л
  • кокосовое молоко (или сливки) - 200 мл.
  • соль
  • перец -
  • шпинат - 60 г.
  • помидоры - 100 г.

Рецепт приготовления

Нарежьте лук и обжарьте.

Все остальные овощи также обжарьте друг за другом.

Положите овощную смесь в кастрюлю, добавьте воду и варите 20 минут.

В конце положите шпинат и помидоры, залейте кокосовым молоком.

Уберите с огня и можно подавать к столу.

Кушать подано!!

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