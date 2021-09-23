Суп из овощей на кокосовом молоке

Рецепт приготовления

Нарежьте лук и обжарьте.

Все остальные овощи также обжарьте друг за другом.

Положите овощную смесь в кастрюлю, добавьте воду и варите 20 минут.

В конце положите шпинат и помидоры, залейте кокосовым молоком.

Уберите с огня и можно подавать к столу.

Кушать подано!!