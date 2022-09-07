Готовим баклажанную икру по-мароккански

Ингредиенты
баклажаны — 0,5 кг
помидоры — 0,5 кг
сладкий перец — 3-4 шт.
чеснок — 4-5 зуб.
острый перец — по желанию (у меня 2 шт. средне-острых)
маслины - полбанки
кинза - небольшой пучок
растительное масло — 50 мл.
зира (кумин) — 1 ч.л.
паприка — 1 ст.л.
сок лимона — 2-3 ст.л.
соль — 1 ч.л.
сахар — 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Баклажаны, перцы и помидоры вымыть, наколоть вилкой и запечь в духовке до мягкости.
Духовку разогреть до 180 градусов и запекать примерно 40 минут.
Овощи очистить от шкурки, у перцев удалить семена и плодоножку.
Нарезать мякоть овощей маленькими кубиками.
На сковороду с маслом положить нарезанные овощи и тушить минут 15.
Добавить измельченный чеснок, зиру, паприку.
По вкусу посолить, добавить сахар.
Готовить еще 10 минут или до желаемой густоты.
Зелень и маслины мелко нарезать.
Положить их в заалюк.
Приправить соком лимона и оливковым маслом.
Кушать подано!
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