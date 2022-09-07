Готовим баклажанную икру по-мароккански

баклажаны — 0,5 кг

помидоры — 0,5 кг

сладкий перец — 3-4 шт.

чеснок — 4-5 зуб.

острый перец — по желанию (у меня 2 шт. средне-острых)

маслины - полбанки

кинза - небольшой пучок

растительное масло — 50 мл.

зира (кумин) — 1 ч.л.

паприка — 1 ст.л.

сок лимона — 2-3 ст.л.

соль — 1 ч.л.

сахар — 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Баклажаны, перцы и помидоры вымыть, наколоть вилкой и запечь в духовке до мягкости.

Духовку разогреть до 180 градусов и запекать примерно 40 минут.

Овощи очистить от шкурки, у перцев удалить семена и плодоножку.

Нарезать мякоть овощей маленькими кубиками.

На сковороду с маслом положить нарезанные овощи и тушить минут 15.

Добавить измельченный чеснок, зиру, паприку.

По вкусу посолить, добавить сахар.

Готовить еще 10 минут или до желаемой густоты.

Зелень и маслины мелко нарезать.

Положить их в заалюк.

Приправить соком лимона и оливковым маслом.

Кушать подано!