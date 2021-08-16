Сливочная кукуруза, запеченная в рукаве

Ингредиенты
- 2 початка молодой кукурузы
- 50 гр. мягкого сливочного масла
- несколько листочков базилика
- ½ ч.л. копченой паприки
- цедра лимона
- соль
Рецепт приготовления
Каждый початок сначала разделить на несколько частей, затем каждую часть разрезать по желанию на четвертинки или половинки.
Сливочное масло смешать с нарубленной зеленью базилика, натертой цедрой лимона, копченой паприкой и солью.
Полученным маслом смазать кусочки кукурузы.
Подготовленную кукурузу поместить в рукав до запекания, влить 2-3 ст.л. воды, завязать рукав, уложить на противень, в рукаве сделать небольшое отверстие, чтобы выходил пар.
Запекать в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 минут.
Очень вкусно и ароматно как горячая, так и холодная.
Приятного аппетита!
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