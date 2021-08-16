Сливочная кукуруза, запеченная в рукаве

Рецепт приготовления

Каждый початок сначала разделить на несколько частей, затем каждую часть разрезать по желанию на четвертинки или половинки.

Сливочное масло смешать с нарубленной зеленью базилика, натертой цедрой лимона, копченой паприкой и солью.

Полученным маслом смазать кусочки кукурузы.

Подготовленную кукурузу поместить в рукав до запекания, влить 2-3 ст.л. воды, завязать рукав, уложить на противень, в рукаве сделать небольшое отверстие, чтобы выходил пар.

Запекать в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 минут.

Очень вкусно и ароматно как горячая, так и холодная.

Приятного аппетита!