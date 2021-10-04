Вкусные хот-доги в духовке

Рцепт приготовления

1. Сначала обжарьте на сковороде сосиски с добавлением небольшого количества растительного масла.

2. Соленые огурчики нарежьте на небольшие тонкие слайсы.

3. Сыр натрите на крупной терке.

4. Булочки разрежьте вдоль, но не до конца.

Теперь пришло время собирать хот-доги.

Для начала смажьте булочку кетчупом, горчицей и майонезом, как показано на видео.

Выложите огурчики.

Морковь по-корейски.

Далее сосиски.

5. Выложите хот-доги в форму для запекания или противень.

Смажьте их сверху майонезом.

Посыпьте тертым сыром.

Отправьте в разогретую духовку на 10 минут.

Кушать подано!