Четыре вкуса

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Курица в остро-сладком соусе с джемом «Махеевъ» «кусочки лета»

Фото к рецепту: Курица в остро-сладком соусе с джемом «махеевъ» «кусочки лета»

Ингредиенты

  • куриные крылья - 1 кг
  • джем абрикосовый махеевъ - 5 ст.л.
  • горчица - 3 ч.л.
  • паприка - 0.5 ч.л.
  • чили (сухая) - 0.5 ч.л.
  • соль морская

Пошаговый рецепт приготовления

Куриные крылья промыть, обсушить салфетками.

Развести соус: смешать горчицу, джем, паприку, чили, соль.

В миску с куриными крыльями выложить 5 чайных ложек соуса, перемешать, оставить на 1 час для маринования.

Остальной соус накрыть и убрать в холодильник - он должен загустеть.

Форму для запекания (лучше фарфоровую или стеклянную) хорошо обмазать сливочным маслом, оставить несколько маленьких кусочков на дне формы.

Куриные крылья выложить в форму, обмазать каждый кусок половиной соуса из холодильника.

Запекать в духовке, нагретой до 200° 15 минут.

Перевернуть курицу, обмазать оставшимся соусом и выпекать еще 15 минут.

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