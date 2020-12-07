Курица в остро-сладком соусе с джемом «Махеевъ» «кусочки лета»

Ингредиенты
- куриные крылья - 1 кг
- джем абрикосовый махеевъ - 5 ст.л.
- горчица - 3 ч.л.
- паприка - 0.5 ч.л.
- чили (сухая) - 0.5 ч.л.
- соль морская
Пошаговый рецепт приготовления
Куриные крылья промыть, обсушить салфетками.
Развести соус: смешать горчицу, джем, паприку, чили, соль.
В миску с куриными крыльями выложить 5 чайных ложек соуса, перемешать, оставить на 1 час для маринования.
Остальной соус накрыть и убрать в холодильник - он должен загустеть.
Форму для запекания (лучше фарфоровую или стеклянную) хорошо обмазать сливочным маслом, оставить несколько маленьких кусочков на дне формы.
Куриные крылья выложить в форму, обмазать каждый кусок половиной соуса из холодильника.
Запекать в духовке, нагретой до 200° 15 минут.
Перевернуть курицу, обмазать оставшимся соусом и выпекать еще 15 минут.
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