Курица в остро-сладком соусе с джемом «Махеевъ» «кусочки лета»

Куриные крылья промыть, обсушить салфетками.

Развести соус: смешать горчицу, джем, паприку, чили, соль.

В миску с куриными крыльями выложить 5 чайных ложек соуса, перемешать, оставить на 1 час для маринования.

Остальной соус накрыть и убрать в холодильник - он должен загустеть.

Форму для запекания (лучше фарфоровую или стеклянную) хорошо обмазать сливочным маслом, оставить несколько маленьких кусочков на дне формы.

Куриные крылья выложить в форму, обмазать каждый кусок половиной соуса из холодильника.

Запекать в духовке, нагретой до 200° 15 минут.

Перевернуть курицу, обмазать оставшимся соусом и выпекать еще 15 минут.