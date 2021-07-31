Четыре вкуса

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Как приготовить куриный шашлык в домашних условиях

Фото к рецепту: Куриный шашлык в домашних условиях

Ингредиенты

  • куриная грудка - 750 гр.
  • имбирь свежий - 30 гр.
  • чеснок - 2 зубчика
  • лимон - 1 большой
  • мед - 1,5 ст.л.
  • оливковое масло - 30 мл.
  • рисовый уксус - 50 мл.
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.

Мясо посолите по вкусу.

В стакан для блендера положите свежевыжатый лимонный сок, имбирь, чеснок, мёд и рисовый уксус.

Пробейте в однородную массу.

Этой смесью смесью залейте курицу.

Плотно закройте и убирите в холодильник минимум на 6 часов.

Периодически перемешивайте.

За 20 минут до тепловой обработки готовое мясо достаньте из маринада и насадите на шпажки.

Дайте стечь лишней жидкости.

Маринад не выливайте.

Обжарьте шашлыки на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом по 2-3 минуты с каждой стороны.

Залейте шашлыки маринадом и продолжите обжаривать с маринадом ещё примерно 5 минут, периодически переворачивая.

Кушать подано!

Фото рецепта

Куриный шашлык в домашних условиях: фото шаг 1Куриный шашлык в домашних условиях: фото шаг 2

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