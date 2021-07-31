Как приготовить куриный шашлык в домашних условиях

Ингредиенты
- куриная грудка - 750 гр.
- имбирь свежий - 30 гр.
- чеснок - 2 зубчика
- лимон - 1 большой
- мед - 1,5 ст.л.
- оливковое масло - 30 мл.
- рисовый уксус - 50 мл.
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.
Мясо посолите по вкусу.
В стакан для блендера положите свежевыжатый лимонный сок, имбирь, чеснок, мёд и рисовый уксус.
Пробейте в однородную массу.
Этой смесью смесью залейте курицу.
Плотно закройте и убирите в холодильник минимум на 6 часов.
Периодически перемешивайте.
За 20 минут до тепловой обработки готовое мясо достаньте из маринада и насадите на шпажки.
Дайте стечь лишней жидкости.
Маринад не выливайте.
Обжарьте шашлыки на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом по 2-3 минуты с каждой стороны.
Залейте шашлыки маринадом и продолжите обжаривать с маринадом ещё примерно 5 минут, периодически переворачивая.
Кушать подано!
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