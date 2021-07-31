Как приготовить куриный шашлык в домашних условиях

Рецепт приготовления

Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки.

Мясо посолите по вкусу.

В стакан для блендера положите свежевыжатый лимонный сок, имбирь, чеснок, мёд и рисовый уксус.

Пробейте в однородную массу.

Этой смесью смесью залейте курицу.

Плотно закройте и убирите в холодильник минимум на 6 часов.

Периодически перемешивайте.

За 20 минут до тепловой обработки готовое мясо достаньте из маринада и насадите на шпажки.

Дайте стечь лишней жидкости.

Маринад не выливайте.

Обжарьте шашлыки на хорошо разогретой сковороде с оливковым маслом по 2-3 минуты с каждой стороны.

Залейте шашлыки маринадом и продолжите обжаривать с маринадом ещё примерно 5 минут, периодически переворачивая.

Кушать подано!