Классическая солянка на мясном бульоне

вода 2,5 литра

говядина на кости 300 гр.

репчатый лук 2 гол.

морковь 1 шт. (средняя)

томатная паста 2 ст.л.

растительное масло 3 ст.л.

сосиски 300 гр.

копченая колбаса в ассортименте 300 гр.

полукопченая колбаса 150 гр.

куриный копченый хребет 150 гр.

соленые огурцы 2 шт.

маслины 15-20 шт.

лимон 1 шт.

смесь перцев

базилик

лавровый лист

петрушка

укроп

Рецепт приготовления

Для начала вылейте в поставленную на плиту кастрюлю два с половиной литра воды, затем выкладываем в нее триста граммов предварительно хорошо промытой говядины на кости, небольшую луковицу и кусочек моркови, после чего варим мясо полтора часа на высоком огне плиты, по истечении которых достаем мясо из кастрюли.

Для приготовления обжарки выливаем в поставленную на плиту сковороду три столовых ложки растительного масла, затем выкладываем в нее две головки мелко нарезанного репчатого лука и перемешивая обжариваем его на средней температуре плиты до прозрачности.

Выкладываем в стоящую на плите кастрюлю с приготовленным говяжьим бульоном сто пятьдесят граммов куриного копченого хребта и варим на среднем огне плиты.

Натираем на мелкой терке одну среднюю морковь, которую затем выкладываем в сковороду с луком и перемешивая обжариваем три минуты.

Выливаем в сковороду с обжаркой три половника говяжьего бульона, затем прикрываем ее крышкой и тушим овощи на минимальном огне плиты пятнадцать минут.

Нарезаем соломкой сто пятьдесят граммов полукопченой колбасы, триста граммов копченой колбасы в ассортименте и выкладываем в сухую сковороду, после чего немного обжариваем ее на высоком огне плиты.

Нарезаем произвольными кусочками отваренный кусок говядины и выкладываем в сковороду с колбасой, после чего перемешиваем все ингредиенты и продолжаем обжаривать на высоком огне плиты.

Добавляем в сковороду с овощами две столовых ложки томатной пасты, после чего перемешиваем все ингредиенты и прикрыв сковороду крышкой продолжаем готовить семь минут.

Нарезаем соломкой триста граммов сосисок и выкладываем их в сковороду с колбасой и мясом, после чего перемешиваем все ингредиенты между собой и продолжаем их обжаривать.

Натираем в миску на крупной терке два соленых огурца, затем нарезаем шайбочками пятнадцать-двадцать маслин и выкладываем их в кастрюлю с кипящим бульоном.

Выкладываем в кастрюлю из сковороды приготовленную мясную добавку, затем добавляем в нее натертые соленые огурцы и тушеные овощи из второй сковороды.

Прикрываем кастрюлю крышкой и доводим суп до кипения, после чего провариваем его три-четыре минуты, по истечении которых добавляем в кастрюлю по вкусу лавровый лист, петрушку, укроп, базилик и смесь из черного с красным перцев.

Перемешиваем все ингредиенты в кастрюле и прикрываем ее крышкой, после чего провариваем суп на самом малом огне плиты семь минут, затем выключаем плиту и даем приготовленной солянке немного времени настояться.

Приготовленную солянку разливаем по порционным тарелкам, добавляем по вкусу сметану, дольку лимона и подаем к столу.

Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейшую сборную мясную классическую солянку на мясном бульоне дома вместе! Кушать подано!