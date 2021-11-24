Классическая солянка на мясном бульоне

Ингредиенты
вода 2,5 литра
говядина на кости 300 гр.
репчатый лук 2 гол.
морковь 1 шт. (средняя)
томатная паста 2 ст.л.
растительное масло 3 ст.л.
сосиски 300 гр.
копченая колбаса в ассортименте 300 гр.
полукопченая колбаса 150 гр.
куриный копченый хребет 150 гр.
соленые огурцы 2 шт.
маслины 15-20 шт.
лимон 1 шт.
смесь перцев
базилик
лавровый лист
петрушка
укроп
Рецепт приготовления
Для начала вылейте в поставленную на плиту кастрюлю два с половиной литра воды, затем выкладываем в нее триста граммов предварительно хорошо промытой говядины на кости, небольшую луковицу и кусочек моркови, после чего варим мясо полтора часа на высоком огне плиты, по истечении которых достаем мясо из кастрюли.
Для приготовления обжарки выливаем в поставленную на плиту сковороду три столовых ложки растительного масла, затем выкладываем в нее две головки мелко нарезанного репчатого лука и перемешивая обжариваем его на средней температуре плиты до прозрачности.
Выкладываем в стоящую на плите кастрюлю с приготовленным говяжьим бульоном сто пятьдесят граммов куриного копченого хребта и варим на среднем огне плиты.
Натираем на мелкой терке одну среднюю морковь, которую затем выкладываем в сковороду с луком и перемешивая обжариваем три минуты.
Выливаем в сковороду с обжаркой три половника говяжьего бульона, затем прикрываем ее крышкой и тушим овощи на минимальном огне плиты пятнадцать минут.
Нарезаем соломкой сто пятьдесят граммов полукопченой колбасы, триста граммов копченой колбасы в ассортименте и выкладываем в сухую сковороду, после чего немного обжариваем ее на высоком огне плиты.
Нарезаем произвольными кусочками отваренный кусок говядины и выкладываем в сковороду с колбасой, после чего перемешиваем все ингредиенты и продолжаем обжаривать на высоком огне плиты.
Добавляем в сковороду с овощами две столовых ложки томатной пасты, после чего перемешиваем все ингредиенты и прикрыв сковороду крышкой продолжаем готовить семь минут.
Нарезаем соломкой триста граммов сосисок и выкладываем их в сковороду с колбасой и мясом, после чего перемешиваем все ингредиенты между собой и продолжаем их обжаривать.
Натираем в миску на крупной терке два соленых огурца, затем нарезаем шайбочками пятнадцать-двадцать маслин и выкладываем их в кастрюлю с кипящим бульоном.
Выкладываем в кастрюлю из сковороды приготовленную мясную добавку, затем добавляем в нее натертые соленые огурцы и тушеные овощи из второй сковороды.
Прикрываем кастрюлю крышкой и доводим суп до кипения, после чего провариваем его три-четыре минуты, по истечении которых добавляем в кастрюлю по вкусу лавровый лист, петрушку, укроп, базилик и смесь из черного с красным перцев.
Перемешиваем все ингредиенты в кастрюле и прикрываем ее крышкой, после чего провариваем суп на самом малом огне плиты семь минут, затем выключаем плиту и даем приготовленной солянке немного времени настояться.
Приготовленную солянку разливаем по порционным тарелкам, добавляем по вкусу сметану, дольку лимона и подаем к столу.
Готовим вкусно, готовим просто, готовим вкуснейшую сборную мясную классическую солянку на мясном бульоне дома вместе! Кушать подано!
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