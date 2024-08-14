Вкусные слоеные рулетики с абрикосами

слоёное тесто (можно дрожжевое и бездрожжевое) - 1 кг (500 гх2)

абрикос – 500 г

сахар – 100 г

крахмал кукурузный - 20-30 г (от сочности абрикосов)

яйцо для смазывания слоек - 1 шт.

сахарная пудра - 1 ст.л.

Абрикосы помыть, удалить косточки и нарезать на кусочки.

Смешать сахар и кукурузный крахмал.

Добавить в абрикосы и перемешать.

Слоеное тесто разморозить, раскатать в пласт толщиной 3 мм.

Разрезать тесто на квадраты размером примерно 10х10 см.

К центру соединить противоположные концы квадрата, формируя конвертик.

Выложить на противень застеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.

Смазать конвертики взбитым яйцом.

На каждый конвертик выкладываю абрикосы, примерно по 1 ст. л.

Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов примерно 20-25 минут до румяности.

Учитывайте особенности своей духовки, обращайте внимание на колеровку.

Готовые слойки выкладываем на решётку и даём остыть.

Сверху посыпаем сахарной пудрой.

Кушать подано!