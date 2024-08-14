Вкусные слоеные рулетики с абрикосами

Ингредиенты
слоёное тесто (можно дрожжевое и бездрожжевое) - 1 кг (500 гх2)
абрикос – 500 г
сахар – 100 г
крахмал кукурузный - 20-30 г (от сочности абрикосов)
яйцо для смазывания слоек - 1 шт.
сахарная пудра - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Абрикосы помыть, удалить косточки и нарезать на кусочки.
Смешать сахар и кукурузный крахмал.
Добавить в абрикосы и перемешать.
Слоеное тесто разморозить, раскатать в пласт толщиной 3 мм.
Разрезать тесто на квадраты размером примерно 10х10 см.
К центру соединить противоположные концы квадрата, формируя конвертик.
Выложить на противень застеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.
Смазать конвертики взбитым яйцом.
На каждый конвертик выкладываю абрикосы, примерно по 1 ст. л.
Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов примерно 20-25 минут до румяности.
Учитывайте особенности своей духовки, обращайте внимание на колеровку.
Готовые слойки выкладываем на решётку и даём остыть.
Сверху посыпаем сахарной пудрой.
Кушать подано!
Свежие комментарии