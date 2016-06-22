Эти продукты снимут боль лучше любого болеутоляющего. Возьмите их на заметку!

Боль – это сигнал, который дает наш организм, сообщая о том, что что-то не в порядке. Иногда она бывает острой и быстропроходящей, но некоторые люди вынуждены сталкиваться с ней постоянно, страдая от хронических болей при артрите, ревматизме или мигренях.
Продукты от боли
Вишня или черешня
- Очень важно, чтобы вишня или черешня была темного цвета. Ценностью обладает именно сам пигмент, который оказывает спазмолитическое воздействие. Рекомендуется употреблять при болях в суставах, расстройствах пищеварения и воспалениях.
Перечная мята
Содержащийся в этом растении ментол оказывает спазмолитическое действие на мышцы человека. При головных болях рекомендуется массаж головы с несколькими каплями перечной мяты.
Натуральный йогурт
Подходит для облегчения болей в пищеварительной системе. Содержащиеся в йогурте молочнокислые бактерии оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт.
Куркума
Имеется в виду порошок из тертой куркумы. Пряность обладает сильным противовоспалительным действием, а также придает блюдам красивый желто-оранжевый оттенок.
Тахини
Тахини – это паста из молотого кунжута, которая часто используется в восточной кухне. Тахини содержит большое количество кальция и магния, незаменимых при болях в мышцах и проблемах опорно-двигательного аппарата.
Алоэ
Алоэ – не только действенное средство от воспалений на коже. Также это растение хорошо справляется с проблемами желудочно-кишечного тракта, уменьшая раздражение и боль. Разбавленный водой экстракт алоэ стоит принимать дважды в день, и все проблемы с животом исчезнут, как и не бывало.
Имбирь
Имбирь – это аспирин растительного мира. Корень имбиря оказывает противовоспалительное действие при проблемах опорно-двигательного аппарата. Его можно перетереть в пасту и прикладывать к пораженной области. Употребление имбиря внутрь помогает бороться с инфекциями дыхательных путей и способствует избавлению от утренней тошноты у беременных.
Морская рыба
Морская рыба, такая как лосось, насыщена жирными кислотами омега-3, которые улучшают кровообращение и благотворно влияют на работу сердца.
Чили
Перец чили содержит алкалоид капсаицин – вещество, которое часто применяется в качестве болеутоляющего. Оно быстро распространяется по телу, доходит до очага боли и обезвреживает его. Настойку перца чили рекомендуется принимать при болях в спине или суставах. Стоит быть осторожным с чили, так как он может повредить слизистые оболочки.
Если ты регулярно сталкиваешься с болевым синдромом, возьми себе на заметку эти продукты, чтобы потом использовать их в случае необходимости.
Если ты знаешь, что у тебя скоро могут начаться боли, введи в свой рацион несколько вышеперечисленных продуктов, возможно, они помогут справиться с неприятным симптомом. В таком случае у тебя будет натуральный заменитель лекарств, которые бьют не только по печени, но и по кошельку.
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