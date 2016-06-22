Эти продукты снимут боль лучше любого болеутоляющего. Возьмите их на заметку!

Боль – это сигнал, который дает наш организм, сообщая о том, что что-то не в порядке. Иногда она бывает острой и быстропроходящей, но некоторые люди вынуждены сталкиваться с ней постоянно, страдая от хронических болей при артрите, ревматизме или мигренях.

Чувствуя боль, в первую очередь мы пытаемся избавиться от нее с помощью лекарств. Но мало кто знает, что хорошее болеутоляющее действие могут оказывать некоторые продукты. Вот самые эффективные из них.

Вишня или черешня

Очень важно, чтобы вишня или черешня была темного цвета. Ценностью обладает именно сам пигмент, который оказывает спазмолитическое воздействие. Рекомендуется употреблять при болях в суставах, расстройствах пищеварения и воспалениях.

Перечная мята

Содержащийся в этом растении ментол оказывает спазмолитическое действие на мышцы человека. При головных болях рекомендуется массаж головы с несколькими каплями перечной мяты.

Натуральный йогурт

Подходит для облегчения болей в пищеварительной системе. Содержащиеся в йогурте молочнокислые бактерии оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт.

Куркума

Имеется в виду порошок из тертой куркумы. Пряность обладает сильным противовоспалительным действием, а также придает блюдам красивый желто-оранжевый оттенок.

Тахини

Тахини – это паста из молотого кунжута, которая часто используется в восточной кухне. Тахини содержит большое количество кальция и магния, незаменимых при болях в мышцах и проблемах опорно-двигательного аппарата.

Алоэ

Алоэ – не только действенное средство от воспалений на коже. Также это растение хорошо справляется с проблемами желудочно-кишечного тракта, уменьшая раздражение и боль. Разбавленный водой экстракт алоэ стоит принимать дважды в день, и все проблемы с животом исчезнут, как и не бывало.

Папайя Папайя В этом фрукте содержится папаин, который обладает противовоспалительным действием. Его очень хорошо употреблять вместе с ананасом, который является богатым источником бромелайна. Оба средства прекрасно обезболивают, а также помогают избавиться от отеков и воспалений.

Имбирь

Имбирь – это аспирин растительного мира. Корень имбиря оказывает противовоспалительное действие при проблемах опорно-двигательного аппарата. Его можно перетереть в пасту и прикладывать к пораженной области. Употребление имбиря внутрь помогает бороться с инфекциями дыхательных путей и способствует избавлению от утренней тошноты у беременных.

Морская рыба

Морская рыба, такая как лосось, насыщена жирными кислотами омега-3, которые улучшают кровообращение и благотворно влияют на работу сердца.

Чили

Перец чили содержит алкалоид капсаицин – вещество, которое часто применяется в качестве болеутоляющего. Оно быстро распространяется по телу, доходит до очага боли и обезвреживает его. Настойку перца чили рекомендуется принимать при болях в спине или суставах. Стоит быть осторожным с чили, так как он может повредить слизистые оболочки.