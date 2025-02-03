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Четыре вкуса

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Рецепт простой и вкусной пиццы в духовке

Фото к рецепту: Простая пицца с минимум продуктов в духовке.

Ингредиенты

  • яйцо - 3 шт.
  • майонез - 2 ст.л.
  • мука - 2,5 ст.л.
  • соль
  • специи
  • приправы
  • колбаса - 200 г
  • солёный огурец - 1 шт.
  • кетчуп

Рецепт приготовления

В чашку разбиваем три яйца. Добавляем туда соль по вкусу, сметану или майонез.

Копчёную паприку я добавил для аромата и так же добавили итальянских трав сухих.

Хорошенько всё перемешиваем.

Далее добавляем муку. Хорошенько всё замешиваем чтобы не было никаких комочков.

Любую колбасу нарезаем кубиком.

Берём солёные огурцы хрустящее и нарезаем их кубиком.

Форму смазали сливочным маслом выливаем туда тесто.

Разогрели духовку 200° отправляем туда минут на 15 тесто.

Основа для пиццы готова.

Смазываем любимым вашим соусом.

Солёные огурцы распределяем по всей поверхности.

Колбаса и сверху я добавил сметану так как сыра у меня не было поэтому смазали

сметаной.

Отправляем в духовку на 15 минут при 200°.

Простая пицца из того что было в холодильнике готова.

Кушать подано!

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