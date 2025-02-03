Рецепт простой и вкусной пиццы в духовке

В чашку разбиваем три яйца. Добавляем туда соль по вкусу, сметану или майонез.

Копчёную паприку я добавил для аромата и так же добавили итальянских трав сухих.

Хорошенько всё перемешиваем.

Далее добавляем муку. Хорошенько всё замешиваем чтобы не было никаких комочков.

Любую колбасу нарезаем кубиком.

Берём солёные огурцы хрустящее и нарезаем их кубиком.

Форму смазали сливочным маслом выливаем туда тесто.

Разогрели духовку 200° отправляем туда минут на 15 тесто.

Основа для пиццы готова.

Смазываем любимым вашим соусом.

Солёные огурцы распределяем по всей поверхности.

Колбаса и сверху я добавил сметану так как сыра у меня не было поэтому смазали

сметаной.

Отправляем в духовку на 15 минут при 200°.

Простая пицца из того что было в холодильнике готова.

Кушать подано!