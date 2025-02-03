Рецепт простой и вкусной пиццы в духовке

Ингредиенты
- яйцо - 3 шт.
- майонез - 2 ст.л.
- мука - 2,5 ст.л.
- соль
- специи
- приправы
- колбаса - 200 г
- солёный огурец - 1 шт.
- кетчуп
Рецепт приготовления
В чашку разбиваем три яйца. Добавляем туда соль по вкусу, сметану или майонез.
Копчёную паприку я добавил для аромата и так же добавили итальянских трав сухих.
Хорошенько всё перемешиваем.
Далее добавляем муку. Хорошенько всё замешиваем чтобы не было никаких комочков.
Любую колбасу нарезаем кубиком.
Берём солёные огурцы хрустящее и нарезаем их кубиком.
Форму смазали сливочным маслом выливаем туда тесто.
Разогрели духовку 200° отправляем туда минут на 15 тесто.
Основа для пиццы готова.
Смазываем любимым вашим соусом.
Солёные огурцы распределяем по всей поверхности.
Колбаса и сверху я добавил сметану так как сыра у меня не было поэтому смазали
сметаной.
Отправляем в духовку на 15 минут при 200°.
Простая пицца из того что было в холодильнике готова.
Кушать подано!
Свежие комментарии