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Мясо веревочкой свинина со вкусом рыбы

Фото к рецепту: Мясо веревочкой свинина со вкусом рыбы 鱼香肉丝

Ингредиенты 

свинина - 400 г. 
молодой бамбук (или морковь, или перец) - 150 г 
Шампиньоны муэр древесные (сушеные) - 15 г. 
грибы шиитаке (сушеные) - 15 г 
масло растительное для жарки - 130 г 
чеснок - 10 г. 
имбирь 10 г. 
острая паста - 15 г 

маринад для мяса: 

вода - 40 г 
яйцо (белок) - 1 шт. 
соевый соус - 15 г 
кукурузный крахмал   вода - 5 г   15 г 
белый перец 

для соуса: 

вода - 15 мл 
кулинарное вино liaojiu - 15 гр. (или рисовый уксус 10 г) 
соевый соус - 15 г 
кукурузный крахмал   вода - 5 г   15 г 
сахар - 25 г 
соль - 10 г 
Веджин (глутамат) - 10 г 
выдержанный уксус щенку - 10 гр. (или рисовый уксус 5 г) 

Пошаговый рецепт приготовления 

Свинину нарезать тонкой соломкой. Добавьте воду, соевый соус, яичный белок и перемешайте, пока вода не впитается. Затем добавьте кукурузный крахмал. Смешиваем. Добавьте растительное масло. Еще раз перемешать. Отложите, чтобы мясо замариновалось. 
А пока готовим остальные ингредиенты. Морковь, болгарский перец и грибы (муэр и шиитаке) нарезать соломкой. Зеленый лук, чеснок, имбирь (всего по 20г) мелко нарезать.

 

Готовим соус. В чашку налить воду, соевый соус, кулинарное вино 15 г (или рисовый уксус 15 г), сахар, соль, кукурузный крахмал и хорошо перемешать. 

Пока готовится, разогреваем вок, вливаем в него растительное масло и сразу кладем в него мясо. Жарить, постоянно помешивая, пока мясо не станет белым. Переместите мясо к краю вок. В центр выложить чеснок и имбирь, слегка обжарить для ароматизации масла. Добавьте острую пасту. Затем добавить грибы, слегка обжарить, затем добавить болгарский перец, все перемешать со свининой. Жарить 30 секунд, всыпать соус. Тушить 2-3 минуты, добавить зеленый лук, перемешать. Выполнено! 

Видео рецепт 

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