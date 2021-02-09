Мясо веревочкой свинина со вкусом рыбы

Ингредиенты
свинина - 400 г.
молодой бамбук (или морковь, или перец) - 150 г
Шампиньоны муэр древесные (сушеные) - 15 г.
грибы шиитаке (сушеные) - 15 г
масло растительное для жарки - 130 г
чеснок - 10 г.
имбирь 10 г.
острая паста - 15 г
маринад для мяса:
вода - 40 г
яйцо (белок) - 1 шт.
соевый соус - 15 г
кукурузный крахмал вода - 5 г 15 г
белый перец
для соуса:
вода - 15 мл
кулинарное вино liaojiu - 15 гр. (или рисовый уксус 10 г)
соевый соус - 15 г
кукурузный крахмал вода - 5 г 15 г
сахар - 25 г
соль - 10 г
Веджин (глутамат) - 10 г
выдержанный уксус щенку - 10 гр. (или рисовый уксус 5 г)
Пошаговый рецепт приготовления
Свинину нарезать тонкой соломкой. Добавьте воду, соевый соус, яичный белок и перемешайте, пока вода не впитается. Затем добавьте кукурузный крахмал. Смешиваем. Добавьте растительное масло. Еще раз перемешать. Отложите, чтобы мясо замариновалось.
А пока готовим остальные ингредиенты. Морковь, болгарский перец и грибы (муэр и шиитаке) нарезать соломкой. Зеленый лук, чеснок, имбирь (всего по 20г) мелко нарезать.
Готовим соус. В чашку налить воду, соевый соус, кулинарное вино 15 г (или рисовый уксус 15 г), сахар, соль, кукурузный крахмал и хорошо перемешать.
Пока готовится, разогреваем вок, вливаем в него растительное масло и сразу кладем в него мясо. Жарить, постоянно помешивая, пока мясо не станет белым. Переместите мясо к краю вок. В центр выложить чеснок и имбирь, слегка обжарить для ароматизации масла. Добавьте острую пасту. Затем добавить грибы, слегка обжарить, затем добавить болгарский перец, все перемешать со свининой. Жарить 30 секунд, всыпать соус. Тушить 2-3 минуты, добавить зеленый лук, перемешать. Выполнено!
Свежие комментарии