Мясо веревочкой свинина со вкусом рыбы

Ингредиенты

свинина - 400 г.

молодой бамбук (или морковь, или перец) - 150 г

Шампиньоны муэр древесные (сушеные) - 15 г.

грибы шиитаке (сушеные) - 15 г

масло растительное для жарки - 130 г

чеснок - 10 г.

имбирь 10 г.

острая паста - 15 г

маринад для мяса:

вода - 40 г

яйцо (белок) - 1 шт.

соевый соус - 15 г

кукурузный крахмал вода - 5 г 15 г

белый перец

для соуса:

вода - 15 мл

кулинарное вино liaojiu - 15 гр. (или рисовый уксус 10 г)

соевый соус - 15 г

кукурузный крахмал вода - 5 г 15 г

сахар - 25 г

соль - 10 г

Веджин (глутамат) - 10 г

выдержанный уксус щенку - 10 гр. (или рисовый уксус 5 г)

Пошаговый рецепт приготовления

Свинину нарезать тонкой соломкой. Добавьте воду, соевый соус, яичный белок и перемешайте, пока вода не впитается. Затем добавьте кукурузный крахмал. Смешиваем. Добавьте растительное масло. Еще раз перемешать. Отложите, чтобы мясо замариновалось.

А пока готовим остальные ингредиенты. Морковь, болгарский перец и грибы (муэр и шиитаке) нарезать соломкой. Зеленый лук, чеснок, имбирь (всего по 20г) мелко нарезать.

Готовим соус. В чашку налить воду, соевый соус, кулинарное вино 15 г (или рисовый уксус 15 г), сахар, соль, кукурузный крахмал и хорошо перемешать.

Пока готовится, разогреваем вок, вливаем в него растительное масло и сразу кладем в него мясо. Жарить, постоянно помешивая, пока мясо не станет белым. Переместите мясо к краю вок. В центр выложить чеснок и имбирь, слегка обжарить для ароматизации масла. Добавьте острую пасту. Затем добавить грибы, слегка обжарить, затем добавить болгарский перец, все перемешать со свининой. Жарить 30 секунд, всыпать соус. Тушить 2-3 минуты, добавить зеленый лук, перемешать. Выполнено!

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