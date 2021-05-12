Вкусная сырная лепешка на завтрак

Ингредиенты
- яйцо - 1 шт.
- сахар - 1/2 ч.л
- соль - 1/2 ч.л
- молоко - 150 мл
- мука - 100 г
- сыр - 150 г
Фото рецепта
1. Разбиваем яйцо, кладем сахар, соль молоко, просеянную муку, разрыхлитель теста. Все хорошенечко перемешиваем
2. В полученную смесь натираем сыр на крупной терке. Затем снова все перемешиваем до однородной консистенции
4. Выкладываем нашу полученную массу, ставим на средний огонь, накрываем крышкой и оставляем на 5 - 6 мин.
5. Также обжариваем с другой стороны 2-3 мин
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