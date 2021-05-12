Четыре вкуса

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Вкусная сырная лепешка на завтрак

Фото к рецепту: Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак

Ингредиенты

  • яйцо - 1 шт.
  • сахар - 1/2 ч.л
  • соль - 1/2 ч.л
  • молоко - 150 мл
  • мука - 100 г
  • сыр - 150 г

Фото рецепта

Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак: фото шаг 1
1. Разбиваем яйцо, кладем сахар, соль молоко, просеянную муку, разрыхлитель теста. Все хорошенечко перемешиваем
Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак: фото шаг 2
2. В полученную смесь натираем сыр на крупной терке. Затем снова все перемешиваем до однородной консистенции
Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак: фото шаг 3
3. Разогретую сковороду смазываем небольшим количеством подсолнечного масла
Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак: фото шаг 4
4. Выкладываем нашу полученную массу, ставим на средний огонь, накрываем крышкой и оставляем на 5 - 6 мин.
Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак: фото шаг 5
5. Также обжариваем с другой стороны 2-3 мин
Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак: фото шаг 6
6. Достаем и сразу смазываем сливочным маслом
Ленивый хачапури на сковороде за 10 минут. вкусная сырная лепешка на завтрак: фото шаг 7
7. Нарезаем и подаем к столу. Приятного аппетита

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