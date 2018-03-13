Полента из кукурузной крупы

Появившись раз в Италии, блюдо начало свое распространение по миру, аналог поленты можно найти в кухнях многих других стран мира, например, в Румынии это мамалыга, в Грузии - гоми, в Сербии - камчак. Да и принцип приготовления этого кулинарного изыска достаточно прост - полента из кукурузной муки варится до состояния густой каши, которую потом нарезают на кусочки, так и подают на стол. Хотя разные регионы готовят поленту по своим рецептам - где-то она очень густая, ее режут ножом, а где-то мягкая и сладкая.

История поленты

В принципе, приготовить поленту может любая хозяйка на своей кухне, нужно только знать некоторые секреты и принципы, по которым это блюдо готовится, а, вникнув, и, приложив свою фантазию, вы получите свое уникальное блюдо. Наши же фото пошагового приготовления поленты помогут вам вкусно приготовить и красиво подать блюдо на стол.

Свою историю полента ведет с XVI века. Вы справедливо заметите, что в те года кукуруза еще не была завезена в Италию Колумбом. И будете правы. Кашу эту готовили из молотых каштанов, гороха, проса - всего, что росло на этой солнечной и плодородной земле, и блюдо этого тоже именовалось по принципу своего приготовления - полента. Но, как только в Италии появилась кукуруза, рецептура этого блюда изменилась, и северные провинции Италии начинают новый кулинарный виток, у них появляется кукурузная полента.

Жители южных регионов страны даже прозвали своих северных братьев "полентони", поедатели поленты, получив взамен прозвище "макарони", поедатели макаронов. Их вечный спор и кулинарное соревнование принесли миру огромное количество вкусных и красивых блюд, ведь каждый регион страны старался внести в рецепт свое дополнение, сделав блюдо еще вкуснее и интереснее. Придумывали разные соусы, овощные и сырные начинки, которые обогащают и подчеркивают вкус поленты. А сколько существует способов подачи этого блюда, ведь обладаю даже самой скромной фантазией, вы захотите украсить свой стол изысканным и авторским блюдом.

Ингредиенты:

Кукурузная мука мелкого помола - 100 грамм

Вода - 300 грамм

Соль - 20 грамм

Процесс приготовления:

Ингредиенты для поленты весьма скромны, даже не верится, что из этого набора можно приготовить изысканное блюдо. Идеально варить классическую поленту в медной посуде, помешивая деревянной ложкой, но в наших современных квартирах медная посуда встречается редко, поэтому заменить ее можно кастрюлей с толстыми стенками и дном или казанком. В толстостенную кастрюлю вливаем необходимое количество воды, добавляем соль и доводим воду до кипения. Самый главный секрет идеальной поленты - правильная пропорция продуктов, одна часть муки и три части воды. В кипящую воду маленькими частями вводим муку и хорошенько мешаем ложкой, чтобы не образовывались комочки, каша должна быть однородной консистенции. При постоянном помешивании готовим кашу из кукурузы около 50 минут, этот долгий и трудоемкий процесс нельзя прерывать, именно так каша получится правильной консистенции и не пригорит. Как только каша начнет отставать от стенок и у нее появится корочка, она готова, приступим к следующему этапу приготовления. Форму для запекания продуктов застелим пергаментной бумагой. В форму выложим сваренную кукурузную кашу, остудим, после поставим в холодильник на 30 минут. Через положенное время вынимаем готовую поленту из холодильника, снимаем пергаментную бумагу, выкладываем на разделочную доску. Поленту аккуратно разделим на порционные кусочки по своему вкусу, обрежем неровности, краешки. Нарезанные кусочки сложим в форму для запекания, предварительно дно формы смажем маслом подсолнечным. Поставим в разогретый до 120 градусов духовой шкаф на 15-20 минут. Дадим поленте остыть, теперь наше блюдо готово, можно выкладывать его на раздаточные тарелки, ведь на родине поленты ее употребляют даже вместо хлеба, либо приготовить из поленты вкусные блюда. Полента может быть подана к овощам. Можно подавать поленту также с мясными блюдами, в Венеции ее обязательно подадут вам к блюдам из рыбы. На завтрак поленту можно приготовить в виде тарталеток с огурцом и отварным яйцом, лучшего завтрака и не придумаешь. Полента вкусна в сочетании с любыми ингредиентами, она очень универсальна, остывшую и подсохшую поленту, например, можно нарезать на кусочки, посыпать тертым пармезаном и запечь в духовом шкафу. Также вкусна полента, запеченная на гриле или сладкая полента, ее принято есть, окуная в кофе с молоком. Приятного аппетита!

Польза блюда

Полента - блюдо, придуманное в стране солнца и позитива, несет в себе много полезных качеств. Но основная причина употреблять поленту - она не содержит глютен, который опасен для людей, страдающих целиакией, непереносимостью клейковины, а ведь во всех продуктах из пшеницы она содержится в больших количествах. Но полента содержит белок и клетчатку, которые помогают работе пищеварительной системы и предотвращает образование запоров.

Также полента содержит витамины группы A, которые помогают работе почек, легких, снабжает сердце нужными элементами. Еще одно полезное свойство поленты - низкая жирность, что весьма полезно для людей, придерживающихся сбалансированного питания. Кукуруза содержит большое количество каратиноида, соответственно, употребление поленты помогает предотвратить ряд заболеваний глаз, и даже некоторые виды раковых опухолей. Все выше перечисленное свидетельствует о высокой полезности этой скромной "бедняцкой" каши. Она заслуживает нашего пристального внимания, ее стоит полюбить, чтобы стать чуточку здоровее.