Полента из кукурузной крупы

Пицца, ризотто, полента - как же звонко и весело звучат эти итальянские кулинарные шедевры. Часто за такими иностранными названиями скрываются блюда достаточно простые в приготовлении, нужно только вникнуть в их секреты. Среди всех этих кулинарных изысков полента занимает положенное ей достойное место, ведь она, как Золушка в мире кулинарии превратилась из "бедняцкой" кукурузной каши в изысканное традиционное блюдо, которое подают в ресторанах с мировыми именами. Что же такое полента? Прежде всего это способ приготовления кукурузной муки, которым славились жители северных регионов Италии, также потом стало именоваться и блюдо, приготовленное с использованием этой муки.
Появившись раз в Италии, блюдо начало свое распространение по миру, аналог поленты можно найти в кухнях многих других стран мира, например, в Румынии это мамалыга, в Грузии - гоми, в Сербии - камчак. Да и принцип приготовления этого кулинарного изыска достаточно прост - полента из кукурузной муки варится до состояния густой каши, которую потом нарезают на кусочки, так и подают на стол. Хотя разные регионы готовят поленту по своим рецептам - где-то она очень густая, ее режут ножом, а где-то мягкая и сладкая.В принципе, приготовить поленту может любая хозяйка на своей кухне, нужно только знать некоторые секреты и принципы, по которым это блюдо готовится, а, вникнув, и, приложив свою фантазию, вы получите свое уникальное блюдо. Наши же фото пошагового приготовления поленты помогут вам вкусно приготовить и красиво подать блюдо на стол.
История поленты
Свою историю полента ведет с XVI века. Вы справедливо заметите, что в те года кукуруза еще не была завезена в Италию Колумбом. И будете правы. Кашу эту готовили из молотых каштанов, гороха, проса - всего, что росло на этой солнечной и плодородной земле, и блюдо этого тоже именовалось по принципу своего приготовления - полента. Но, как только в Италии появилась кукуруза, рецептура этого блюда изменилась, и северные провинции Италии начинают новый кулинарный виток, у них появляется кукурузная полента.
Жители южных регионов страны даже прозвали своих северных братьев "полентони", поедатели поленты, получив взамен прозвище "макарони", поедатели макаронов. Их вечный спор и кулинарное соревнование принесли миру огромное количество вкусных и красивых блюд, ведь каждый регион страны старался внести в рецепт свое дополнение, сделав блюдо еще вкуснее и интереснее. Придумывали разные соусы, овощные и сырные начинки, которые обогащают и подчеркивают вкус поленты. А сколько существует способов подачи этого блюда, ведь обладаю даже самой скромной фантазией, вы захотите украсить свой стол изысканным и авторским блюдом.
Ингредиенты:
- Кукурузная мука мелкого помола - 100 грамм
- Вода - 300 грамм
- Соль - 20 грамм
Процесс приготовления:
- Ингредиенты для поленты весьма скромны, даже не верится, что из этого набора можно приготовить изысканное блюдо.
- Идеально варить классическую поленту в медной посуде, помешивая деревянной ложкой, но в наших современных квартирах медная посуда встречается редко, поэтому заменить ее можно кастрюлей с толстыми стенками и дном или казанком. В толстостенную кастрюлю вливаем необходимое количество воды, добавляем соль и доводим воду до кипения.
- Самый главный секрет идеальной поленты - правильная пропорция продуктов, одна часть муки и три части воды. В кипящую воду маленькими частями вводим муку и хорошенько мешаем ложкой, чтобы не образовывались комочки, каша должна быть однородной консистенции.
- При постоянном помешивании готовим кашу из кукурузы около 50 минут, этот долгий и трудоемкий процесс нельзя прерывать, именно так каша получится правильной консистенции и не пригорит. Как только каша начнет отставать от стенок и у нее появится корочка, она готова, приступим к следующему этапу приготовления.
- Форму для запекания продуктов застелим пергаментной бумагой.
- В форму выложим сваренную кукурузную кашу, остудим, после поставим в холодильник на 30 минут.
- Через положенное время вынимаем готовую поленту из холодильника, снимаем пергаментную бумагу, выкладываем на разделочную доску.
- Поленту аккуратно разделим на порционные кусочки по своему вкусу, обрежем неровности, краешки.
- Нарезанные кусочки сложим в форму для запекания, предварительно дно формы смажем маслом подсолнечным. Поставим в разогретый до 120 градусов духовой шкаф на 15-20 минут.
- Дадим поленте остыть, теперь наше блюдо готово, можно выкладывать его на раздаточные тарелки, ведь на родине поленты ее употребляют даже вместо хлеба, либо приготовить из поленты вкусные блюда.
- Полента может быть подана к овощам. Можно подавать поленту также с мясными блюдами, в Венеции ее обязательно подадут вам к блюдам из рыбы.
- На завтрак поленту можно приготовить в виде тарталеток с огурцом и отварным яйцом, лучшего завтрака и не придумаешь.
- Полента вкусна в сочетании с любыми ингредиентами, она очень универсальна, остывшую и подсохшую поленту, например, можно нарезать на кусочки, посыпать тертым пармезаном и запечь в духовом шкафу. Также вкусна полента, запеченная на гриле или сладкая полента, ее принято есть, окуная в кофе с молоком.
- Приятного аппетита!
Польза блюда
Полента - блюдо, придуманное в стране солнца и позитива, несет в себе много полезных качеств. Но основная причина употреблять поленту - она не содержит глютен, который опасен для людей, страдающих целиакией, непереносимостью клейковины, а ведь во всех продуктах из пшеницы она содержится в больших количествах. Но полента содержит белок и клетчатку, которые помогают работе пищеварительной системы и предотвращает образование запоров.
Также полента содержит витамины группы A, которые помогают работе почек, легких, снабжает сердце нужными элементами. Еще одно полезное свойство поленты - низкая жирность, что весьма полезно для людей, придерживающихся сбалансированного питания. Кукуруза содержит большое количество каратиноида, соответственно, употребление поленты помогает предотвратить ряд заболеваний глаз, и даже некоторые виды раковых опухолей. Все выше перечисленное свидетельствует о высокой полезности этой скромной "бедняцкой" каши. Она заслуживает нашего пристального внимания, ее стоит полюбить, чтобы стать чуточку здоровее.
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