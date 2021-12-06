Пирог из яблок с сахарной корочкой

яблоки (кислые) - 3-4 шт.

яйца - 4 шт.

сахар - 180 гр.

сливочное масло - 100 гр.

ванильный сахар - 1 ч.л.

щепотка соли

молоко - 150 мл.

мука - 300 гр.

разрыхлитель - 10 гр.

тростниковый сахар - 15 гр.

корица по желанию

Рецепт приготовления

В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко, сливочное масло комнатной температуры, муку и разрыхлитель. Перемешайте и взбейте миксером в течение 5-7 минут.

Вылейте тесто в форму (20х25 см), застеленную пергаментом и разровняйте.

Сверху в тесто вставьте тонкие дольки яблок, посыпьте тростниковым сахаром.

Выпекайте при температуре 180°С, 40-45 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки.

Готовому пирогу дайте полностью остыть.