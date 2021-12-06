Пирог из яблок с сахарной корочкой

Ингредиенты
яблоки (кислые) - 3-4 шт.
яйца - 4 шт.
сахар - 180 гр.
сливочное масло - 100 гр.
ванильный сахар - 1 ч.л.
щепотка соли
молоко - 150 мл.
мука - 300 гр.
разрыхлитель - 10 гр.
тростниковый сахар - 15 гр.
корица по желанию
Рецепт приготовления
В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко, сливочное масло комнатной температуры, муку и разрыхлитель. Перемешайте и взбейте миксером в течение 5-7 минут.
Вылейте тесто в форму (20х25 см), застеленную пергаментом и разровняйте.
Сверху в тесто вставьте тонкие дольки яблок, посыпьте тростниковым сахаром.
Выпекайте при температуре 180°С, 40-45 минут.
Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки.
Готовому пирогу дайте полностью остыть.
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