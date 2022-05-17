Рецепт вкусного вермишелевого супа с сосисками

Ингредиенты
вода - 2,5 л.
сосиски - 450 гр.
картофель - 450 гр.
вермишель - 150 гр.
лук - 100 гр.
морковь - 120 гр.
сливочное масло - 1 ст.л.
лавровый лист - 1 шт.
смесь итальянских трав - 1 ч.л.
соль
перец
масло растительное для обжаривания
Рецепт приготовления
Доводим воду до кипения (можно использовать мясной или куриный бульон).
В кипящую воду загружаем картофель нарезанный на брусочек.
Сразу солим по вкусу.
В это время на сковороде с растительным маслом обжариваем репчатый лук нарезанный полукольцами, далее добавляем морковь нарезанную соломкой и обжариваем ещё в течении 3 минут.
Когда картофель будет практически готов добавляем в кастрюлю лук и морковь.
В той же сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем сосиски нарезанные кружочками.
В это время добавляем в кастрюлю лавровый лист, свежемолотый перец по вкусу, а также смесь итальянских трав.
Когда сосиски хорошо обжарятся добавляем их в кастрюлю, а также добавляем вермишель.
Выключаем полностью огонь, закрываем крышку и даём супу настояться 3-5 минут.
Кушать подано!
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