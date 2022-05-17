Рецепт вкусного вермишелевого супа с сосисками

Ингредиенты

вода - 2,5 л.

сосиски - 450 гр.

картофель - 450 гр.

вермишель - 150 гр.

лук - 100 гр.

морковь - 120 гр.

сливочное масло - 1 ст.л.

лавровый лист - 1 шт.

смесь итальянских трав - 1 ч.л.

соль

перец

масло растительное для обжаривания

Рецепт приготовления

Доводим воду до кипения (можно использовать мясной или куриный бульон).

В кипящую воду загружаем картофель нарезанный на брусочек.

Сразу солим по вкусу.

В это время на сковороде с растительным маслом обжариваем репчатый лук нарезанный полукольцами, далее добавляем морковь нарезанную соломкой и обжариваем ещё в течении 3 минут.

Когда картофель будет практически готов добавляем в кастрюлю лук и морковь.

В той же сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем сосиски нарезанные кружочками.

В это время добавляем в кастрюлю лавровый лист, свежемолотый перец по вкусу, а также смесь итальянских трав.

Когда сосиски хорошо обжарятся добавляем их в кастрюлю, а также добавляем вермишель.

Выключаем полностью огонь, закрываем крышку и даём супу настояться 3-5 минут.

Кушать подано!