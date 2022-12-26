Готовим вкусный торт «Новогодний»

тесто:

масло сливочное - 130 гр.

сахара- 120 гр.

какао - 70 гр.

яйца- 2 шт.

мука - 130 гр.

разрыхлитель - 0.5 ч.л.

ваниль - 3 капли

соль - щепотка

крем:

масло сливочное - 350 гр.

сгущенное молоко - 1 банка

шоколадная помадка:

шоколад темный - 1 шт.

сливки 33% - 120 мл.

Для теста: в растопленное сливочное масло добавляю просеянное какао, сахар, ваниль, яйца, перемешиваю, добавляю просеянную муку (в муку добавляю разрыхлитель и соль), хорошо перемешиваю.

В квадратную форму, выстеленную пергаментом выкладываю тесто, разравниваю по форме и отправляю в духовку на 15-17 минут, температура духовки 180С.

Для крема: взбиваю мягкое сливочное масло около 1 минуты, добавляю сгущенное молоко и продолжаю взбивать еще 1 минуту.

Для помадки: ломаю плитку шоколада, добавляю сливки и топлю на огне постоянно помешивая до однородной массы.

Корж достаю из духовки, даю ему остыть, срезаю бока, разрезаю на половину.

Первую половину кладу на блюдо и отсаживаю с помощью кондитерского шприца крем, затем накрываю второй половиной и отсаживаю крем на эту часть коржа, сверху поливаю не горячей, теплой шоколадной помадкой.

Кушать подано!