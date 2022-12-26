Готовим вкусный торт «Новогодний»

Ингредиенты
тесто:
масло сливочное - 130 гр.
сахара- 120 гр.
какао - 70 гр.
яйца- 2 шт.
мука - 130 гр.
разрыхлитель - 0.5 ч.л.
ваниль - 3 капли
соль - щепотка
крем:
масло сливочное - 350 гр.
сгущенное молоко - 1 банка
шоколадная помадка:
шоколад темный - 1 шт.
сливки 33% - 120 мл.
Рецепт приготовления
Для теста: в растопленное сливочное масло добавляю просеянное какао, сахар, ваниль, яйца, перемешиваю, добавляю просеянную муку (в муку добавляю разрыхлитель и соль), хорошо перемешиваю.
Для крема: взбиваю мягкое сливочное масло около 1 минуты, добавляю сгущенное молоко и продолжаю взбивать еще 1 минуту.
Для помадки: ломаю плитку шоколада, добавляю сливки и топлю на огне постоянно помешивая до однородной массы.
Корж достаю из духовки, даю ему остыть, срезаю бока, разрезаю на половину.
Первую половину кладу на блюдо и отсаживаю с помощью кондитерского шприца крем, затем накрываю второй половиной и отсаживаю крем на эту часть коржа, сверху поливаю не горячей, теплой шоколадной помадкой.
Кушать подано!
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