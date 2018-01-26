Вы собираетесь встретиться большой дружеской компанией? Тогда вам обязательно надо приготовить что-то вкусное. Таких чипсов вы точно не найдете ни в одном магазине! Они будут иметь характерный банановый вкус, тонкий аромат и приятный хруст при укусе.
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.
- рафинированное оливковое масло – 1 ст. л.
Приготовление:
- Очищаем бананы от шкурки и нарезаем их тонкими колечками.
- Затем нарезанные бананы кладём на противень, застеленный пекарской бумагой.
- Кисточкой смазываем кружочки бананов оливковым маслом.
- Далее запекаем бананы в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут.
- Домашние банановые чипсы готовы.
Приятного аппетита!
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