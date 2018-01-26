Четыре вкуса

306 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Домашние банановые чипсы

Домашние банановые чипсы

Вы собираетесь встретиться большой дружеской компанией? Тогда вам обязательно надо приготовить что-то вкусное. Таких чипсов вы точно не найдете ни в одном магазине! Они будут иметь характерный банановый вкус, тонкий аромат и приятный хруст при укусе.

Ингредиенты:

  • бананы – 2 шт.
  • рафинированное оливковое масло – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Очищаем бананы от шкурки и нарезаем их тонкими колечками.
  2. Затем нарезанные бананы кладём на противень, застеленный пекарской бумагой.
  3. Кисточкой смазываем кружочки бананов оливковым маслом.
  4. Далее запекаем бананы в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут.
  5. Домашние банановые чипсы готовы.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десертыЗдоровое питание
Обсудить

Картина дня

наверх