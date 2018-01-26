Вы собираетесь встретиться большой дружеской компанией? Тогда вам обязательно надо приготовить что-то вкусное. Таких чипсов вы точно не найдете ни в одном магазине! Они будут иметь характерный банановый вкус, тонкий аромат и приятный хруст при укусе.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.

рафинированное оливковое масло – 1 ст. л.

Приготовление:

Очищаем бананы от шкурки и нарезаем их тонкими колечками. Затем нарезанные бананы кладём на противень, застеленный пекарской бумагой. Кисточкой смазываем кружочки бананов оливковым маслом. Далее запекаем бананы в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут. Домашние банановые чипсы готовы.

Приятного аппетита!