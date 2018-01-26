Салат из свежей моркови, апельсина и семечек

Сегодня мы подготовили для вас рецепт очень нежного и полезного салата из яркой моркови и сочного апельсина.

Ингредиенты:

Морковь 2-3 шт;

Апельсин 1-2 шт;

Семечки очищенные несоленые 2 ст. л;

Соль, перец по вкусу;

Оливковое масло для заправки.

Приготовление: