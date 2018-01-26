Салат из свежей моркови, апельсина и семечек

Сегодня мы подготовили для вас рецепт очень нежного и полезного салата из яркой моркови и сочного апельсина.
Ингредиенты:
- Морковь 2-3 шт;
- Апельсин 1-2 шт;
- Семечки очищенные несоленые 2 ст. л;
- Соль, перец по вкусу;
- Оливковое масло для заправки.
Приготовление:
- Чистим морковь и натираем на тёрке, как корейскую морковку.
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Чистим апельсин и нарезаем небольшими кубиками.
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Смешиваем в глубокой миске морковь, апельсины, семечки, солим и перчим.
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Заправляем салат оливковым маслом, перемешиваем и подаем к столу.
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Приятного аппетита!
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