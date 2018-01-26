Четыре вкуса

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Салат из свежей моркови, апельсина и семечек

Салат из свежей моркови, апельсина и семечек

Сегодня мы подготовили для вас рецепт очень нежного и полезного салата из яркой моркови и сочного апельсина.

Ингредиенты:

  • Морковь 2-3 шт;
  • Апельсин 1-2 шт;
  • Семечки очищенные несоленые 2 ст. л;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Оливковое масло для заправки.

Приготовление:

  1. Чистим морковь и натираем на тёрке, как корейскую морковку.

  2. Чистим апельсин и нарезаем небольшими кубиками.

  3. Смешиваем в глубокой миске морковь, апельсины, семечки, солим и перчим.

  4. Заправляем салат оливковым маслом, перемешиваем и подаем к столу.

  5. Приятного аппетита!

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