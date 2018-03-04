Четыре вкуса

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Крем-суп из краснокочанной капусты

Крем-суп из краснокочанной капусты

Яркий, оригинальный и очень вкусный крем-суп согреет вас в любую погоду.

Ингредиенты

  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Подсолнечное масло – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Краснокочанная капуста – 1 шт.
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук и морковь очистите, мелко нарежьте, обжарьте на сковороде в растительном масле до золотистого цвета.
  2. Мелко нарежьте картофель, капусту нашинкуйте, пересыпьте все в кастрюлю и варите на среднем огне.
  3. Добавьте в кастрюлю лук и морковь, посолите, поперчите и варите до готовности картофеля.
  4. Пюрируйте массу в блендере до равномерной консистенции.
  5. Подавайте блюдо вместе с багетом, чуть поджаренным на оливковом масле.

Приятного аппетита!

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