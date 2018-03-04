Крем-суп из краснокочанной капусты

Яркий, оригинальный и очень вкусный крем-суп согреет вас в любую погоду.

Ингредиенты

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Подсолнечное масло – 2 ст.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Краснокочанная капуста – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Лук и морковь очистите, мелко нарежьте, обжарьте на сковороде в растительном масле до золотистого цвета. Мелко нарежьте картофель, капусту нашинкуйте, пересыпьте все в кастрюлю и варите на среднем огне. Добавьте в кастрюлю лук и морковь, посолите, поперчите и варите до готовности картофеля. Пюрируйте массу в блендере до равномерной консистенции. Подавайте блюдо вместе с багетом, чуть поджаренным на оливковом масле.

Приятного аппетита!