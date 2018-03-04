Крем-суп из краснокочанной капусты

Яркий, оригинальный и очень вкусный крем-суп согреет вас в любую погоду.
Ингредиенты
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Подсолнечное масло – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Краснокочанная капуста – 1 шт.
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления
- Лук и морковь очистите, мелко нарежьте, обжарьте на сковороде в растительном масле до золотистого цвета.
- Мелко нарежьте картофель, капусту нашинкуйте, пересыпьте все в кастрюлю и варите на среднем огне.
- Добавьте в кастрюлю лук и морковь, посолите, поперчите и варите до готовности картофеля.
- Пюрируйте массу в блендере до равномерной консистенции.
- Подавайте блюдо вместе с багетом, чуть поджаренным на оливковом масле.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии