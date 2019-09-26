Очень вкусный суп, нравится Всем, проверен Годами!

Рыбный суп из горбуши (лосося) со сливками. Невероятно нежный, с приятным сливочным вкусом, сытный, наваристый, яркий и очень-очень вкусный. Готовить его просто, ингредиенты доступные.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Картофель – 500гр

Морковь – 1 шт.

Луковица – 2 шт.

Горбуша – 600гр.

Растительное масло – 1-2ст.л.

Сливочное масло – 30гр.

Сливки (20%-33%) – 200мл

Укроп – 1 пучок

Лавровый лист – 1шт.

Соль – 1ч.л.

Вода – 2,5л.

КАК ПРИГОТОВИТЬ

Картофель очистим и половину картофеля разрежем на пополам, заливаем водой и отварим с луковицей примерно 7 минут. Добавим рыбу примерно 15 минут. Лук мелко порежем, морковь порежем мелким кубиком, вторую половину картофеля нарежем соломкой. Обжарим лук и морковь

Готовую рыбу и крупный картофель достаем из бульона. В бульон опускаем вторую часть картофель варим минут 5-7. Вытащенный картофель из кастрюли мнем вилкой, до получения пюре. К картофелю кладем морковь с луком и варим все вместе до готовности картофеля. Теперь добавляем мятый картофель, рыбное филе, лавровый лист, добавляем сливки, доводим до кипения.

Подробности и детали приготовления смотрите в моем коротеньком видео.

Приятного аппетита!