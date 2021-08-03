Икра из кабачков с жареным луком и морковью на зиму

Рецепт приготовления

Кабачки нарежьте крупными кусочками, при необходимости предварительно очистите от семян и шкурки.

Накройте крышкой и поставьте на газ, после закипания варим минут 20-25.

Морковь нарежьте соломкой или мелкими кубиками, обжарьте до румяности на половине порции масла.

Лук порежьте довольно крупно и обжарьте на второй половине масла до золотистого цвета.

Добавьте томатную пасту и обжарьте всё вместе.

Добавьте к кабачкам обжаренные морковь и лук с томатом, соль, сахар, перемешайте и варите под крышкой до полной готовности овощей примерно минут 20.

Затем положите перец, уксус и погружным блендером превратите овощи в однородное пюре.

Накройте крышкой, доведите до кипения и варите ещё минут 15.

Разложите по чистым, сухим, стерилизованным банкам и плотно закройте стерилизованными винтовыми крышками (или обычными крышками при помощи специальной машинки, если берете простые банки).

Накройте чем-нибудь толстым и оставьте на сутки до полного остывания.

Уберите на хранение.

Хранить при комнатной температуре.

Кушать подано!