Четыре вкуса

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Икра из кабачков с жареным луком и морковью на зиму

Фото к рецепту: Кабачковая икра с жареным луком и морковью на зиму

Ингредиенты

  • кабачки 2,5 кг.
  • морковь 700 гр.
  • лук репчатый 700 гр.
  • томатная паста 200 гр.
  • масло растительное 150-200 гр.
  • соль каменная 40 гр.
  • сахар 30 гр.
  • уксус 9% 2 ст.л,
  • перец черный молотый 1 ч.л.

Рецепт приготовления

Кабачки нарежьте крупными кусочками, при необходимости предварительно очистите от семян и шкурки.

Морковь нарежьте соломкой или мелкими кубиками, обжарьте до румяности на половине порции масла.

Лук порежьте довольно крупно и обжарьте на второй половине масла до золотистого цвета.

Добавьте томатную пасту и обжарьте всё вместе.

Добавьте к кабачкам обжаренные морковь и лук с томатом, соль, сахар, перемешайте и варите под крышкой до полной готовности овощей примерно минут 20.

Затем положите перец, уксус и погружным блендером превратите овощи в однородное пюре.

Накройте крышкой,  доведите до кипения и варите ещё минут 15.

Разложите по чистым, сухим, стерилизованным банкам и плотно закройте стерилизованными винтовыми крышками (или обычными крышками при помощи специальной машинки, если берете простые банки).

Накройте чем-нибудь толстым и оставьте на сутки до полного остывания.

Уберите на хранение.

Хранить при комнатной температуре.

Кушать подано!

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