Икра из кабачков с жареным луком и морковью на зиму

Ингредиенты
- кабачки 2,5 кг.
- морковь 700 гр.
- лук репчатый 700 гр.
- томатная паста 200 гр.
- масло растительное 150-200 гр.
- соль каменная 40 гр.
- сахар 30 гр.
- уксус 9% 2 ст.л,
- перец черный молотый 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Кабачки нарежьте крупными кусочками, при необходимости предварительно очистите от семян и шкурки.
Морковь нарежьте соломкой или мелкими кубиками, обжарьте до румяности на половине порции масла.
Лук порежьте довольно крупно и обжарьте на второй половине масла до золотистого цвета.
Добавьте томатную пасту и обжарьте всё вместе.
Добавьте к кабачкам обжаренные морковь и лук с томатом, соль, сахар, перемешайте и варите под крышкой до полной готовности овощей примерно минут 20.
Затем положите перец, уксус и погружным блендером превратите овощи в однородное пюре.
Накройте крышкой, доведите до кипения и варите ещё минут 15.
Разложите по чистым, сухим, стерилизованным банкам и плотно закройте стерилизованными винтовыми крышками (или обычными крышками при помощи специальной машинки, если берете простые банки).
Накройте чем-нибудь толстым и оставьте на сутки до полного остывания.
Уберите на хранение.
Хранить при комнатной температуре.
Кушать подано!