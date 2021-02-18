Куриные голени в медово-соевом соусе

Ингредиенты
куриные голени - 11 шт.
кетчуп - 150 гр.
мед - 2 ст.
соевый соус - 3 столовые ложки
имбирь - 30 гр.
перец - 1 ч.
масло растительное - 100 мл.
чеснок - 5 зубчиков
вода - 150 мл.
прованские травы
кунжут, соль, петрушка
Пошаговый рецепт приготовления
1. Куриные голени вымыть, посолить, обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.
2. Для соуса: добавить в кастрюлю кетчуп, соевый соус, мед, перец, мелко натертый имбирь, залить водой и дать покипеть 1 минуту.
3. Выложить куриные голени в чугунную сковороду, посыпать прованской зеленью и мелко нарезанным чесноком, полить соусом.
4. Отправьте в разогретую до 180С духовку на 20 минут.
5. Готовые голени выложить на блюдо, посыпать кунжутом и зеленью.
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