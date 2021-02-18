Четыре вкуса

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Куриные голени в медово-соевом соусе

Фото к рецепту: Куриные голени в медово - соевом соусе

Ингредиенты 

куриные голени - 11 шт. 
кетчуп - 150 гр. 
мед - 2 ст. 
соевый соус - 3 столовые ложки 
имбирь - 30 гр. 
перец - 1 ч. 
масло растительное - 100 мл. 
чеснок - 5 зубчиков 
вода - 150 мл. 
прованские травы 
кунжут, соль, петрушка 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Куриные голени вымыть, посолить, обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. 
2. Для соуса: добавить в кастрюлю кетчуп, соевый соус, мед, перец, мелко натертый имбирь, залить водой и дать покипеть 1 минуту. 
3. Выложить куриные голени в чугунную сковороду, посыпать прованской зеленью и мелко нарезанным чесноком, полить соусом. 
4. Отправьте в разогретую до 180С духовку на 20 минут. 
5. Готовые голени выложить на блюдо, посыпать кунжутом и зеленью. 

 

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