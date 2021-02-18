Куриные голени в медово-соевом соусе

Ингредиенты

куриные голени - 11 шт.

кетчуп - 150 гр.

мед - 2 ст.

соевый соус - 3 столовые ложки

имбирь - 30 гр.

перец - 1 ч.

масло растительное - 100 мл.

чеснок - 5 зубчиков

вода - 150 мл.

прованские травы

кунжут, соль, петрушка

Пошаговый рецепт приготовления

1. Куриные голени вымыть, посолить, обжарить на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.

2. Для соуса: добавить в кастрюлю кетчуп, соевый соус, мед, перец, мелко натертый имбирь, залить водой и дать покипеть 1 минуту.

3. Выложить куриные голени в чугунную сковороду, посыпать прованской зеленью и мелко нарезанным чесноком, полить соусом.

4. Отправьте в разогретую до 180С духовку на 20 минут.

5. Готовые голени выложить на блюдо, посыпать кунжутом и зеленью.